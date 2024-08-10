Нурмухаммед Атамбаев назначен руководителем пресс-службы Минкультуры

Атамбаев Нурмухаммед Улукбекович назначен руководителем пресс-службы Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующий приказ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

"С 2022 года по 2024 год он занимал должность главного специалиста в управлении молодежной политики Министерства.

Он будет отвечать за координацию и управление деятельностью пресс-службы, развитие стратегий по освещению деятельности Министерства и взаимодействие со СМИ", - говорится в сообщении министерства.