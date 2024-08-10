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Нурмухаммед Атамбаев назначен руководителем пресс-службы Минкультуры

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Атамбаев Нурмухаммед Улукбекович назначен руководителем пресс-службы Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующий приказ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

"С 2022 года по 2024 год он занимал должность главного специалиста в управлении молодежной политики Министерства.

Он будет отвечать за координацию и управление деятельностью пресс-службы, развитие стратегий по освещению деятельности Министерства и взаимодействие со СМИ", - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/438902
Теги:
Министерство культуры и туризма, СМИ, назначение
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