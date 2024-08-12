Путин упростил получение вида на жительство для соотечественников

Соотечественникам-репатриантам будут предоставлять вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке - минуя выдачу разрешения на временное проживание. Аналогичные льготы получат и члены их семей. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Репатрианты - это постоянно проживающие за границей граждане России или люди, вышедшие из российского гражданства, утратившие гражданство СССР. "Речь идет, например, о родившихся в РСФСР и переехавших в другие страны, - уточнил "РГ" депутат ГД Владимир Кошелев. - К репатриантам также относятся те, у кого есть родственники по прямой восходящей линии, родившиеся или постоянно проживавшие на территории Российской империи или Советского Союза. Институт репатриации появился, прежде всего, для поддержки наших соотечественников, живущих в недружественных странах и желающих вернуться на историческую родину".

Согласно объяснению депутата, сейчас репатрианты сначала получают разрешение на временное проживание, а потом ВНЖ. "Поэтому нашим законопроектом предлагается исключить промежуточный этап и сразу оформлять ВНЖ переезжающим людям и их семьям, - заявил парламентарий. - Соответствующее заявление они должны подать в дипломатическое представительство или консульство России в иностранном государстве, а вид на жительство дадут органы МВД в регионе, выбранном для проживания. При этом нужно пройти дактилоскопию и представить медицинские документы. Таким образом, мы продолжаем работу по упрощению возвращения соотечественников из-за рубежа в Россию - это порядка 30 миллионов человек".

Напомним, что с 1 января 2024 года репатрианты участвуют в государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников. Для переезда им даже не приходится подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения. Репатрианты могут выбрать любой регион России для проживания. Чтобы получить статус участника госпрограммы, им надо подать заявление в посольство или консульство РФ за рубежом или в органы МВД в России. "Переселенцам компенсируют расходы на переезд, разрешают перевезти личное имущество без ограничения веса и стоимости, - напомнил Кошелев. - До тех пор, пока они не получат российское гражданство, им платят ежемесячное пособие. А затем они имеют право на жилищную субсидию для покупки квартиры или строительства дома".

Одна из норм проекта гласит, что кабмин получит право проводить эксперименты по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства.

В ходе рассмотрения этого закона в Совфеде его председатель Валентина Матвиенко попросила профильные комитеты палаты внимательно проследить, как исполняется документ. Есть масса случаев, когда наши соотечественники, русскоговорящие, стремящиеся вернуться в Россию, полгода, год добиваются того, чтобы получить положенное им гражданство, отметила она. "Давайте установим мониторинг, как реализуются все эти законы и поймем, почему так долго, почему так бюрократически. Некоторые получают гражданство влет, как говорится, а соотечественники должны добиваться этого длительное время", - сказала спикер палаты регионов.

Источник: rg.ru