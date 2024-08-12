ГКНБ: Объявлен в розыск казахстанский бизнесмен Ясынжан Таиров

По факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева объявлен в розыск казахский предприниматель, владелец центра отдыха "Симирам" Таиров Ясынжан Ниязович. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. "вора в законе" Камчы Кольбаева входившего в международную преступную группировку "Братский круг" со стороны казахстанского бизнесмена – Таирова Ясынжана Ниязовича.

Таиров зная, о преступной деятельности Камчы Кольбаева в систематических получениях денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о его неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, в целях получения покровительства, установил с ним связь для ведения совместных бизнес проектов на территории Кыргызстана.

В частности установлено, что бизнесмен в целях финансирования преступной деятельности т.н. "вора в законе" Кольбаева, передал ему денежные средства в сумме 200 тысяч долларов.

Также, владелец центра отдыха "Симирам" на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Кроме этого, по имеющимся данным Таиров всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки Кольбаеву при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий.

Стоит отметить, что встречи между Таировым и т.н. "вором в законе" проходили в г.Чолпон-Ата, на территории комплекса "Барс", принадлежащий Кольбаеву и аффилированным ему лицам.

На основании собранных материалов в отношении Таирова постановлением Октябрьского районного суда заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности.