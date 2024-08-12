Воздержитесь от резких слов. Гороскоп с 12 по 18 августа

Для предстоящей неделе характерны эмоциональные перепады, что может стать причиной сложностей в отношениях, как с деловыми партнёрами, так и близкими людьми. Воздержитесь от резких слов. Возникшие споры и конфликты могут затянуться надолго, а потому их лучше не начинать. Неделя крайне неблагоприятна для оформления кредитов, покупок в кредиты, также инвестиций. Берегите здоровье. Обратите внимание на кишечник и лёгкие. Повышается вероятность обострения давних заболеваний. В понедельник и вторник полезны медитации, фитотерапия. Они могут сныть эмоциональное напряжение В среду и четверг .неуёмное желание к тратам, поездкам, общения, может опустошить казну, переутомить и привести к расхождению сил, энергии. Будьте аккуратнее в словах. Поспешные, помпезные высказывания могут привести к потерям, конфликтам. Будьте осторожнее во время поездок. Обратите внимание на поясницу. Дни подходят для посещения парикмахера. В пятницу и субботу предвзятость и чрезмерная принципиальность способны существенно усложнить общение. Постарайтесь проявить гибкость. Полезны советы старшего поколения. В воскресенье желание делать всё по своему, чрезмерная самостоятельность могут стать причиной новых ошибок и промахов.

Овен – обилие поездок и общения могут не только утомить, но создать сложности со здоровьем Переоценивая свои силы, вы можете много времени провести в суете, которая и станет причиной переутомления и ухудшения здоровья. Усложнять ситуацию могут слухи и интриги. В поставках товара и получении посылок возможны пробуксовки и проволочки. Позвольте себе достаточно отдохнуть, дабы не растрачивать силы и энергию впустую.

Телец – получение денег станет иллюзией и дальнейшего финансового благополучия. Не спешите с тратами. Поддавшись искушениям, вы рискуете не только растратить полученные деньги, но и свои сбережения. Воздержитесь от спонтанных, незапланированных покупок, на которые будут подталкивать эмоциям. Справившись с эмоциональными перепадами, вы сохраните деньги и сможете ими распорядиться позже. Постарайтесь не брать кредитов и не давать деньги в долг.

Близнецы – многое что может идти не так, как бы вам хотелось, но спорить сейчас не имеет смысл. Высказав то, что накопилось н душе, вы рискуете усложнить общение с деловыми партнёрами, руководством и домочадцами. Вашу прямолинейность и откровенность не готовы будут воспринять. Проявив деликатность и дальновидность, вы сумеете избежать конфликтов, что поможет в будущем получить документы, решить спорные вопросы, а пока избежать конфликтов.

Рак - перегружая себя всевозможными хлопотами, вы рискуете переутомиться, что может отразиться на здоровье. Дошедшие до вас слухи лучше проигнорировать. Ввязавшись в общение, пытаясь оправдаться, вы ещё больше запутаете ситуацию. Незапланированные поездки также станут перебором. Отдых может сложиться вовсе не так как ожидалось, что добавит разочарований. Постарайтесь больше отдыхать, дабы восстановить душевное равновесие и сохранить здоровье.

Лев – финансовые поступления могут задерживаться, а потому не разбрасывайтесь деньгами на незапланированные покупки, развлечения, также новые инвестиции, особенно в совместные дела. Знакомые и деловые партнёры попытаются втянуть вас в финансирование новых дел, которые могут надолго заморозить средства. Воздержитесь от одалживания денег, а также от кредитов. Придерживаясь продуманных трат, вы сумеете избежать многих потерь.

Дева – руководство и влиятельные люди могут часто менять свои планы, заменяя одни поручения и решения другими, порой прямо противоположными предыдущим. Предстоит подстраиваться под эти изменения, не вступая в споры и не возмущаясь. Пытаясь что-либо доказать, можно втянуться в длительные споры и тяжбы. От обсуждения важных вопросов и оформления документов лучше воздержаться, дабы не усложнить ситуацию.

Весы – противоречивые новости могут сбивать с толку, влияя на планы и отношения. Поддавшись эмоциям и кардинально изменив намерения, вы неприятно удивите как деловых партнёров, так и близких людей, которые не готовы следовать вашим непредсказуемым решениям. Постарайтесь не суетиться, воздержитесь от споров и уделите внимание здоровью. Вся эта суета не лучшим образом может сказаться на самочувствии.

Скорпион – эмоции и внешние факторы могут подталкивать к незапланированным покупкам и инвестициям. Следуя советам людей из вашего окружения, вы станете заложником чужих, порой дилетантских мнений, что станет причин потерь и разочарований Развлечения так станут причиной опустошения казны и, как следствие сложностей в отношениях из-за обид и разочарований. Придерживайтесь уже принятых решений.

Стрелец – отношение к вам домочадцев и некоторых деловых партнёров покажется предвзятым. Считая их советы или критику проявлением зависти, вы можете надолго испортить отношения с преданными людьми. Пересмотрев свои решения, вы убедитесь в практичности и дальновидности советов. Это позволит избежать кризиса в семейных отношениях и предотвратить заключение невыгодных контрактов. Любимый человек или друзья готовятся устроить вечеринку и ответив на их приглашение, вы не пожалеете.

Козерог – полученная информация это всего лишь слухи, но настолько правдоподобные, что вы им поверите. В итоге вы не заметите проблем, творящихся буквально у вас под носом, увлёкшись наблюдением и обсуждением чужой жизни. Скорее всего, это выгодно вашим тайным недругам, которые попытаются воспользоваться вашим неведением и провернуть выгодные для них дела. Сопоставьте ещё раз факты и полученную информацию, посоветуйтесь с домочадцами и обман быстро раскроется.

Водолей – коллеги и давние знакомые продолжать рисовать воздушные замки, рассказывая о перспективах сотрудничества. Они могут прибегать к различным ухищрениям, дабы втянуть вас в авантюру, склонить к невыгодным покупкам. Вы станете для них желанным гостем на вечеринках, вас начнут одаривать комплиментами, делая всё ради вашего согласия. Устояв перед соблазнами, вы сохраните деньги и не менее интересно проведёте время с любимым человеком, детьми.

Рыбы – поступки и решения домочадцев и деловых партнёров могут разочаровывать и ранить, но всё это потому что вы не готовы принять другое мнение. Будьте гибче. Никто не пытается обесценить ваши достижения. Скорее это ваше восприятие происходящего. Прислушавшись к мнению близких людей и деловых партнёров, проявив гибкость, вы сумеете избежать конфликтов и сохранить гармонию в отношениях.

Астролог Андрей Рязанцев