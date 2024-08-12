Кыргызстан завоевал рекордное количество медалей за всю историю страны

Летние Олимпийские игры в Париже стали для Кыргызстана самыми успешными по количеству и качеству медалей.

В этом году Кыргызстан представили 16 спортсменов.

Серебро завоевали боксер Мунарбек Сейитбек уулу, борец Мээрим Жуманазарова.

Бронзу принесли борцы Айсулуу Тыныбекова, Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков.

Всего у страны 11 медалей на всех Олимпийских играх: в Сиднее - одна бронза, в Пекине - 1 серебро и 2 бронзы, в Токио - 2 серебра и 1 бронза, а в Париже - 6 медалей, из них 2 серебра и 4 бронзы.

[i]Источник: Кабар[/i]