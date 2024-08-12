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Из Турции и Монголии экстрадировали обвиняемых в особо тяжких преступлениях

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Генеральной прокуратурой КР успешно экстрадированы двое граждан, обвиняемых в подделке документов и отмывании преступных доходов, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первый из экстрадированных, гражданин Украины О.Ш., 1987 года рождения, обвиняется в пособничестве в подделке официальных документов. Его экстрадиция была осуществлена при поддержке Министерства юстиции Турецкой Республики и Интерпола.

Также, благодаря скоординированным действиям Генеральной прокуратуры и Интерпола, был экстрадирован из Монголии и доставлен гражданин Кыргызстана Б.С., обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере.

На стадии судебного разбирательства будет организовано взыскание процессуальных издержек, понесенных в ходе розыска и этапирования указанных граждан, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/438937
Теги:
Генеральная прокуратура, Монголия, Турция, экстрадиция, преступление, Кыргызстан
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