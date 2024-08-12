Из Турции и Монголии экстрадировали обвиняемых в особо тяжких преступлениях

Генеральной прокуратурой КР успешно экстрадированы двое граждан, обвиняемых в подделке документов и отмывании преступных доходов, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первый из экстрадированных, гражданин Украины О.Ш., 1987 года рождения, обвиняется в пособничестве в подделке официальных документов. Его экстрадиция была осуществлена при поддержке Министерства юстиции Турецкой Республики и Интерпола.

Также, благодаря скоординированным действиям Генеральной прокуратуры и Интерпола, был экстрадирован из Монголии и доставлен гражданин Кыргызстана Б.С., обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере.

На стадии судебного разбирательства будет организовано взыскание процессуальных издержек, понесенных в ходе розыска и этапирования указанных граждан, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.