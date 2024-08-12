Кыргызстан получил гуманитарную помощь для борьбы с эхинококкозом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане передала гуманитарную помощь в виде 435 000 таб. "Альбендазол 400 мг" Департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора ДГСЭН. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По официальным данным Департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР, ежегодно в стране регистрируется от 800 до 1 500 случаев эхинококкозов, включая до 200 больных с альвеолярным эхинококкозом. Особого внимания заслуживают дети и лица молодого возраста, которые занимают большой удельный вес от 58% до 65% среди поступающих больных на оперативное лечение. Послеоперационные рецидивы отмечаются у 32–38% больных, а летальность составляет от 2 до 6%.

Одной из причин пост операционных осложнений и рецидивов является не полное получение курсов антигельминтного лечения в связи с, затруднением финансовых средств у самих пациентов на закупку препарата "Альбендазол 400 мг".

Данный жизненно важный препарат необходим для лечения больных кистозным и альвеолярным эхинококкозами и в скором времени будет распределен по всем организациям здравоохранения Кыргызской Республики.

Эхинококкоз, паразитарная инфекция, вызываемая Echinococcus granulosus, часто поражает людей при контакте с домашними собаками и скотом. Чтобы предотвратить это серьезное заболевание, владельцам собак и домашнего скота крайне важно регулярно проводить дегельминтизацию своих животных. Кроме того, соблюдение правил личной гигиены, включая регулярное мытье рук, является эффективным способом избежать передачи инфекции.

"Благодаря этой поставке, все выявленные пациенты в течение следующих двух лет смогут бесплатно получить антигельминтный препарат "Альбендазол 400мг", что значительно снизит случае осложнений, рецидивов и бремя болезни в Кыргызстане", - отметил д-р Ливиу Ведраско, представитель ВОЗ в Кыргызстане.

"Мы благодарны за эту важную гуманитарную помощь, которая позволит полноценно получить консервативную и противорецидивную терапию и обеспечит дальнейшее благополучие наших пациентов. Эта помощь не только решает насущные проблемы общественного здравоохранения, но и поддерживает долгосрочные усилия в области борьбы и профилактики данного заболевания", – добавил директор ДГСЭН Абдыкадыр Жороев, .