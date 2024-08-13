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Иракские туркмены ждут вывоза тел своих близких из "ямы резни" ДАИШ

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В Ираке на братском кладбище недалеко от района Таль-Афар города Мосул, эксгумация тел людей, погибших в период 2014-2017 годов, когда территория контролировалась террористической организацией ДАИШ (Исламское Государство Ирака и Леванта). Предполагается, что почти все убитые были туркменами из Тель-Афара.

Тысячи иракских туркменов, которые годами ничего не слышали о своих пропавших без вести родственниках, ждут вывоза тел своих близких из ямы ДАИШ.

Президент Фонда сотрудничества и культуры Туркменели Турхан Кетене, в своем интервью в Агентству "Анадолу" (АА) сообщил, что в этом глубоком яме, превращенном в братскую могилу террористической организацией ДАИШ, находятся тела более 1000 туркмен Тель-Афара.

Кетене заявил, что террористическая организация ДАИШ похитила тысячи туркмен из Тель-Афара в период с 2014 по 2017 год, когда взяла под свой контроль регион, и об их судьбе не было никакой информации. Среди них также есть тела женщин и детей.

Губернатор Телаферского района Халил Мухсин заявил, что, в яме находится более 1500 тел, основываясь на информации и документах, полученных от неправительственных организаций.

Мухсин отметил, что работы по эксгумацию тел из ямы продолжаются уже около полутора месяцев, и подчеркнул, что, помимо колодца в Тель-Афаре есть много массовых могил, но они до сих пор не обнаружены.


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URL: https://www.vb.kg/438941
Теги:
Ирак
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