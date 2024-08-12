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Торговцам рынка Орто-Сай бесплатно выдали контрольно-кассовые машины

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Торговцам рынка Орто-Сай бесплатно выдали контрольно-кассовые машины. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в целях мониторинга выдачи торговцами контрольно-кассовых чеков, аппаратом Октябрьской администрации произведено инспектирование рынка совместно с районным управлением налоговой службы.

В ходе проверки предпринимателям даны разъяснения, что выдача кассового чека производится при продаже товара или не зависимо от запроса покупателя, в обязательном порядке.

Вместе с тем, в соответствии с поправками в законодательстве, ставки налога составляют 0% при годовом объеме выручки до 15 млн сомов, 0,5% – до 30 млн сомов и 1% – до 50 млн сомов.

Тем самым при каждом выбитом ККМ чеке ощутимая выгода будет не только государству, но и добросовестным налогоплательщикам.

Отметим, что с 1 июля 2024 года отменен вид налога на основе патента, в связи с чем, торговцам рынка Орто-Сай на безвозмездной основе выданы контрольно-кассовые машины.


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URL: https://www.vb.kg/438945
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