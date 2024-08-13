Посол Франции: Нейтралитет Кыргызстана - мудрое решение в сложное время

В интервью редакции vb.kg чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане господин Франсуа Делаус, известный своей открытостью и динамичностью, подвел итоги трех с половиной лет своей работы. От рекордного роста товарооборота до стратегических проектов в энергетике – Делаус раскрывает ключевые достижения и преодоленные вызовы. Особое внимание он уделил двусторонней встрече на высшем уровне, ставшей поворотным моментом в кыргызско-французских отношениях. Какие перспективы открываются перед двумя странами и какое наследие оставляет посол своему преемнику читайте в нашем материале.

Каковы были основные достижения вашей дипмиссии за время вашего пребывания в должности посла?

Когда речь идет об основных достижениях, я сразу говорю об экономической сфере. Это всегда было моим приоритетом, так как на момент моего прибытия экономические отношения между нашими странами были достаточно слабыми и ограниченными. Экономическое развитие является фундаментальным, оно служит лучшей основой для развития всех остальных областей в двусторонних отношениях.

Когда уделяется внимание экономическому развитию, это придает импульс и важность развитию отношений на уровне президентов и двух стран. Это позволяет развивать политический диалог и культурные связи, которые зависят от финансовых аспектов. Страна – это прежде всего население, и люди интересуются культурой другой страны, когда видят ее экономическое благополучие.

Связи между университетами также зависят от общего развития страны. Когда одна страна видит, что другая прогрессирует в сфере финансов, возникают возможности для получения стипендий и других образовательных программ. Это стимулирует расширение экономических отношений, создавая рабочие места и новые перспективы.

В экономической сфере это развитие двусторонней торговли. В последний год наш товарооборот достиг 199 миллионов евро, что является историческим рекордом.

Президент Кыргызской Республики выбрал французскую компанию "Три долины" для строительства горнолыжного комплекса, который станет первым в Кыргызстане. Это будет своего рода кыргызский "Куршевель".

Также стоит отметить сотрудничество Франции с МЧС КР. В 2022 году министерство приобрело два новых франко-немецких вертолета, поставленных Airbus Helicopters, и сейчас ведутся переговоры о покупке третьего. Это свидетельствует о разработке конкретных проектов.

В области культуры, когда я прибыл в 2020 году, Французский альянс в Бишкеке был на грани закрытия из-за пандемии. Сегодня он активно развивается, с большим количеством студентов, желающих изучать французский язык. С прошлого года французский язык вновь преподается в ОшГУ и университете Ала-Тоо в Бишкеке, что меня очень радует.

Таким образом, в четырех сферах - политика, экономика, культура и образование - ведется активное сотрудничество.

Я также приветствую работу посольства Кыргызской Республики во Франции. Посольство Кыргызстана в Париже было открыто в сентябре 2020 года, всего за два месяца до моего прибытия в Кыргызстан. Оно выполняет важную работу, и наши посольства активно сотрудничают. Я поддерживаю действия посла Садыка Шер-Нияза, так же как он поддерживает мою работу здесь.

Какие вызовы вам пришлось преодолевать в процессе выполнения вашей миссии?

Из-за пандемии было достаточно затруднительно перемещаться и находиться где-либо из-за ограничений, связанных с тестами, вакцинами и так далее. Например, в июне 2021 года, когда обычно празднуется День музыки во Франции 21 июня, наше посольство было намерено организовать мероприятие к этому дню. Однако, из-за новой волны COVID-19, мы были вынуждены отказаться от этого проекта вечера танцев.

Также в 2021 году, 14 июля, в национальный праздник Франции, мы снова были вынуждены отменить официальный приём из-за пандемии. Это был вызов конъюнктурного характера, когда не только мы, но и многие другие были вынуждены отменять или переносить мероприятия.

Еще один вызов, связанный с нашим посольством в Кыргызстане, заключается в том, что наше посольство Франции здесь достаточно маленькое. У нас работают два французских гражданина, с конца прошлого года трое, включая меня, плюс всего лишь четыре местных сотрудника. Это самое маленькое посольство среди тех, чьи сотрудники не только работают, но и проживают здесь в Кыргызстане.

Несмотря на это, наша команда делает все возможное, чтобы продвигать ценности Французской Республики в Кыргызстане, реализовывать проекты и достигать целей. Для этого важно, чтобы команда была эффективной и многофункциональной. Все вызовы, с которыми мы столкнулись, были преодолены благодаря усилиям нашей небольшой команды.

Я получаю много комплиментов от друзей в Кыргызстане и иностранных гостей о работе нашего посольства. Через ваше издание я хочу поблагодарить всех сотрудников моей команды за их труд.

Какова геополитическая роль Центральной Азии в текущей международной ситуации?

Третий вызов, с которым я столкнулся, носит геополитический характер - это начало войны между Россией и Украиной в феврале 2022 года. Центральная Азия в этом случае стала территорией политического соперничества между нациями.

Центральноазиатский регион должен стремиться к стабильности, успеху и демократии, несмотря на влияние внешних сил. С февраля 2022 года много говорят о России. Наследие России в постсоветский период на территории Центральной Азии включает эмансипацию, культуру, образование и здравоохранение.

Таким образом, можно сказать, что в регионе осталось позитивное русское наследие. Я считаю, что в долгосрочной перспективе как у России, так и у стран Европы есть общий интерес в развитии Центральноазиатского пространства. Эти страны представляют собой политический, экономический и культурный перекресток между Азией и Европой.

Центральная Азия - это торговый коридор, и нам важно, чтобы здесь была стабильность и процветание. Я не принимаю концепцию антагонистической игры, где одна сторона стремится доминировать над другой. Центральноазиатские страны должны стремиться к стабильности и успеху, независимо от влияния внешних сил.

Участие в развитии гидроэнергетической сферы Кыргызстана возможно, как для французских и американских предприятий, так и для российских и китайских компаний.

Таким образом, в гидроэнергетической сфере Кыргызстана есть много возможностей для всех заинтересованных сторон. Я считаю, что здесь не должно быть соперничества, при котором одна сторона выигрывает, а другая теряет. Важно, чтобы все могли работать вместе для развития этого сектора.

Я хотел бы приветствовать нейтральную позицию кыргызского руководства по отношению к войне между Россией и Украиной. Это решение, по моему мнению, направлено на сохранение хороших отношений со всеми сторонами. Однако было бы хорошо, если бы Кыргызстан также соблюдал санкции, наложенные Западом на Россию и Беларусь. Иначе территория Кыргызстана может стать местом обхода этих санкций.

Какие проекты или инициативы, начатые вами, вы считаете наиболее важными и перспективными для дальнейшего развития двусторонних отношений?

В своей деятельности как посол Франции в Кыргызстане я стремился развивать сотрудничество в политической, экономической, культурной, образовательной и консульской сферах. Одним из значительных проектов является создание французско-немецкого института в Бишкеке. Этот институт станет первым и единственным французско-немецким институтом в Азии и одним из немногих в мире.

Экономическая дипломатия была для меня абсолютным приоритетом. Во время моей миссии я активно поддерживал проект крупнейшей французской энергетической компании EDF по созданию и развитию ГЭС Камбар-Ата-1 в Кыргызстане. Этот проект имеет огромное значение, и мне было приятно наблюдать за его развитием с самого начала.

Моя роль заключалась в содействии налаживанию контактов между французскими представителями компании и кыргызским руководством. Я помогал организовывать встречи и визиты, что способствовало продвижению проекта.

Сегодня французские инвестиции в Кыргызстане составляют 1 миллион евро за 33 года. Это, к сожалению, мизерная сумма. Однако проект Камбар-Ата-1 предполагает инвестиции в несколько миллиардов евро, что значительно увеличит французские инвестиции в стране и окажет ощутимое влияние на двусторонние отношения.

Таким образом, вы понимаете, насколько велики ставки в двусторонних отношениях и как важен проект Камбар-Ата-1 для развития и укрепления сотрудничества. Этот проект имеет огромное значение для Кыргызстана, и его запуск и развитие были важной частью моей работы в стране.

Есть ли какие-то незавершенные проекты или вопросы, которые вы передаете своему преемнику?

Как посол, я осознаю, что не все вопросы и проблемы могут быть решены до завершения миссии. Это нормально, что новые вызовы и проекты появляются, и будущий посол будет иметь свои задачи и вопросы для решения. Важно, чтобы процессы продолжались, и каждый посол вносил свой вклад в развитие отношений.

На данный момент есть два значительных вопроса, которые остаются открытыми:

Создание культурных центров. Мы уже 10 месяцев ожидаем подписания двустороннего соглашения о культурных центрах. Это соглашение важно для поддержки французско-немецкого института, который мы хотим создать в Бишкеке в этом году. Соглашение должно позволить Франции создать французский институт в Кыргызстане, который будет оказывать административную, финансовую и юридическую поддержку будущему франко-немецкому культурному институту, и это соглашение также позволит Кыргызстану, в свою очередь, создать свой собственный культурный центр во Франции, когда он того пожелает. Аналогичные соглашения уже были подписаны с другими странами, например, с Туркменистаном в 2015 году.

Проект Камбар-Ата-1. Переговоры между французской компанией EDF и Министерством Энергетики Кыргызстана продолжаются уже два года. Этот проект критически важен для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии в Кыргызстане. Необходимость в строительстве ГЭС Камбар-Ата-1 очевидна, так как дефицит электроэнергии в стране уже составил около 3,5 миллиардов киловатт-часов в прошлом году. Строительство и эксплуатация такого крупного проекта потребуют много времени и ресурсов.

Я надеюсь, что новый посол сможет продолжить работу над этими важными вопросами и добиться их успешного решения.

И вот поэтому я очень надеюсь, что в ближайшем будущем кыргызские власти примут соответствующее решение по работе с компанией EDF и её партнером эмиратской компанией Mazdar, чтобы проект по строительству ГЭС Камбар-Ата-1 мог начаться и быть запущенным в самое ближайшее время.

Какое ваше самое яркое воспоминание о работе в нашей стране?

Встреча двух глав государств Кыргызстана и Франции, состоявшаяся вечером 10 ноября в Париже в Елисейском дворце, была очень важной, и участие в ней стало для меня самым важным моментом в моей почти четырехлетней миссии в Кыргызстане. Встреча двух глав государств - это прежде всего привилегированная возможность для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Если говорить о постсоветском периоде, то встреча президентов Садыра Жапарова и Эммануэля Макрона была только третьей. В 2002 году встречались президент Франции Жак Ширак и первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. В 2015 году - президент Франции Франсуа Олланд и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Ноябрьская встреча в прошлом году между Эммануэлем Макроном и Садыром Жапаровым стала третьей.

Это был важный момент для диалога и обмена мнениями, что способствовало выражению взаимного желания и интереса по развитию двусторонних отношений в различных сферах. Также это была возможность обсудить важные политические и международные проблемы, такие как война в Украине. Это был очень важный момент для меня как посла Франции в вашей стране.

Каковы ваши дальнейшие планы после завершения дипмиссии?

Что касается моих будущих планов, то недавно я отметил свой 59-й день рождения. Таким образом, остается около 6-8 лет моей карьеры. Я хотел бы оставаться полезным и эффективным в продвижении ценностей, имиджа и интересов Франции. Я посвятил большую часть своей работы сотрудничеству со странами Центральной Азии и, можно сказать, влюбился в этот регион. Если будет возможность, я хотел бы продолжать работать над развитием отношений с Центральной Азией.

Что бы вы хотели пожелать гражданам нашей страны?

Ваша страна находится на правильном пути. Я был свидетелем экономического улучшения в Кыргызстане за время своей работы. Однако вызовы остаются значительными, особенно в связи с ростом населения и проблемами климатических изменений. Я желаю кыргызстанцам счастья, здоровья, процветания, демократии и развития. Особенно желаю женщинам Кыргызстана иметь возможность свободного выбора, будь то в отношении одежды или жизненного пути. Важно, чтобы их выбор был свободным и индивидуальным, без давления общества или семьи.