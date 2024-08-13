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Кыргызстан встречает своих олимпийцев: Сборная вернулась из Парижа

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В международный аэропорт "Манас" прибыла олимпийская сборная Кыргызстана, участвовавшая в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.

Нынешняя Олимпиада стала самой успешной за всю историю Кыргызстана. Республика заняла первое место в рейтинге стран по соотношению количества завоеванных медалей к числу спортсменов в сборной.

В составе сборной 16 спортсменов, которые боролись за честь страны в различных дисциплинах и продемонстрировали высочайший уровень спортивного мастерства и мужества на международной арене.

В аэропорту состоялась торжественная встреча спортсменов. Их встретили государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Азамат Кадыралиев, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов. В аэропорту была представлена концертная программа.

Отметим, что олимпийская сборная Кыргызской Республики завершила выступление на летних Олимпийских играх в Париже с 6 медалями: 2 серебряные медали завоевали Мээрим Жуманазарова в турнире по вольной борьбе и боксер Сейитбек уулу Мунарбек, 4 бронзовые медали завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Узур Джусупбеков.

Торжественная встреча олимпийцев продолжится на площади имени Турдакуна Усубалиева при участии президента Садыра Жапарова.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438948
Теги:
Олимпийские игры, спорт, Кыргызстан
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