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В Чолпон-Ате вновь сошли сели

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В Чолпон-Ате накануне в 21:20 из-за сильных ливней вновь сошли селевые потоки и затопили улицы города, сообщает МЧС.

По данным ведомства, активно ведутся основные работы по ликвидации последствий.

Министр ЧС Бообек Ажикеев взял под личный контроль ход ликвидации последствий селевого потока в Иссык-Кульском районе.

Ночью паводковые воды вышли из берегов канала "Тогуз-Булак" и проникли во двор соседнего жилого дома.

В настоящее время спасатели под руководством министра продолжается работа по ликвидации последствий схода селей.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438950
Теги:
сель, Чолпон-Ата
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