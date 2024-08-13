В Чолпон-Ате вновь сошли сели

В Чолпон-Ате накануне в 21:20 из-за сильных ливней вновь сошли селевые потоки и затопили улицы города, сообщает МЧС.

По данным ведомства, активно ведутся основные работы по ликвидации последствий.

Министр ЧС Бообек Ажикеев взял под личный контроль ход ликвидации последствий селевого потока в Иссык-Кульском районе.

Ночью паводковые воды вышли из берегов канала "Тогуз-Булак" и проникли во двор соседнего жилого дома.

В настоящее время спасатели под руководством министра продолжается работа по ликвидации последствий схода селей.

Источник: Кабар