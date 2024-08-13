Садыр Жапаров: Олимпиада в Париже - самая успешная в истории Кыргызстана

"Благодаря успехам и достижениям кыргызских спортсменов на Парижской Олимпиаде на наших глазах создается новая глава в истории кыргызского спорта", - заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на торжественной церемонии чествования членов олимпийской сборной Кыргызстана, вернувшихся с 33-х Летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Текст выступления главы государства (свободный перевод):

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые тренеры и болельщики, которые поддерживали наших спортсменов до самого финала!

Дорогие спортсмены, члены олимпийской сборной!

От всей души поздравляю вас с успешным участием в 33-х летних Олимпийских играх в Париже и с возвращением на Родину с шестью медалями, которые вы завоевали – впервые в истории независимого Кыргызстана!

Как вы знаете, у нас есть великие личности, которые заложили основы кыргызского спорта, принесли большую гордость нашему народу, чьи имена навечно вписаны золотыми буквами в историю.

Сегодня этот путь, начатый предшественниками, продолжается, и благодаря успехам и достижениям кыргызских спортсменов на Парижской Олимпиаде на наших глазах создается новая глава в истории кыргызского спорта.

Прошедшая Олимпиада в Париже стала самой успешной и результативной в истории нашей страны.

В соревнованиях приняли участие более 10 000 спортсменов из 206 стран, и среди них Кыргызстан, представленный 16 спортсменами, занял 68-е место. Этот результат - особая гордость для нас, особенно учитывая, что мы заняли 15-е место среди 44 азиатских стран-участниц. Более того, шестеро из 16 наших спортсменов вернулись домой с награлами, и по соотношению количества медалей к числу участников Кыргызстан занял первое место среди 206 стран.

Этот показатель - не просто статистика! От имени миллионов болельщиков и всех граждан Кыргызстана выражаю глубокую благодарность каждому из наших олимпийцев. Ваши достижения наполняют сердца вашего народа гордостью, укрепляют любовь к Родине и усиливают национальное единство!

Достижение такого успеха Кыргызстана - это результат стратегического подхода государства, которое придает первостепенное значение здоровью и нравственности нации. Мы видим физическое воспитание и спорт как ключевые элементы общественного развития.

Дорогие соотечественники!

По итогам этих Олимпийских игр наши герои-борцы - Айсулуу, Акжол и Мээрим - творили историю, став дважды подряд призёрами Олимпийских игр. Мы гордимся каждым из вас! Вся страна с волнением следила за борьбой Айсулуу за бронзовую медаль, несмотря на её травму. Каждая ваша медаль, каждая победа для нас равносильны золоту. Весь кыргызский народ гордится вами!

Особую похвалу заслуживает Мунарбек, который не только удивил нас, но и покорил весь боксёрский мир.

Несмотря на то, что Мунарбек впервые участвовал в Олимпийских играх, он демонстрировал хладнокровие, скромность, сдержанность и выдающуюся технику, побеждая одного противника за другим. Его победа стала первой олимпийской медалью в истории кыргызского бокса. Мунарбек уже завоевал приз на чемпионате мира, а теперь он вписал своё имя в историю, став первым кыргызстанцем, выигравшим медаль по боксу на Олимпийских играх.

Хотелось бы также отметить Жоломана и Узура, которые своим опытом и мастерством показали впечатляющие приёмы борьбы, поразив зрителей своим высоким уровнем подготовки. Их захватывающие поединки принесли заслуженные медали, и они открыли новый счёт для Кыргызстана на Олимпиаде.

Что касается Амантура, Айпери и Бекзата, на этот раз им не удалось завоевать медали, хотя они были в шаге от этого. Но не стоит отчаиваться - ваше будущее впереди. Думаю, что для наших молодых спортсменов попасть в число пяти лучших в мире - это уже большое достижение. Мы верим, что ваши успехи впереди, и вы продолжите радовать нас своими победами.

Хотелось бы также сказать несколько слов о нашем опытнейшем борце Айаале, который был в шаге от завоевания медали. Айаал трижды защищал честь Кыргызстана на Олимпийских играх, стал чемпионом Азии и призёром. Завершая свою успешную спортивную карьеру на Олимпиаде в Париже, я уверен, что Айаал передаст свой богатый опыт молодым спортсменам и подготовит будущих чемпионов.

Отдельного внимания заслуживает и наш пловец Денис, который с каждым годом повышает свой уровень. Впервые в истории кыргызстанский спортсмен выступил в полуфинале Олимпиады на дистанции 200 метров.

Денис стал единственным представителем среднеазиатского региона в этом полуфинале, и это вызывает у нас особую гордость.

Не могу не отметить нашу спортсменку Елизавету, которая стала первой в своей группе на дистанции 50 метров, во второй раз побив рекорд Кыргызстана. Занять 30-е место среди почти 80 сильнейших пловцов мира - это большое достижение.

Наши дзюдоисты Эрлан, Кубаныч и борец Эрназар запомнились народу своим трудолюбием и самоотдачей на Олимпийских играх. Их будущее ещё впереди, и самое главное - они приобрели бесценный опыт на этих соревнованиях.

Также благодарность выражаю нашей дочери Сардане, которая одна защищала честь Кыргызстана в лёгкой атлетике, известной как королева Олимпийских игр. Марафон - это испытание на выносливость, требующий большой подготовки и терпения. Преодолеть все трудности, пробежать 42 километра и занять 14-е место среди более чем 90 марафонцев - это настоящий героизм. Сардана тоже установила новый национальный рекорд, который вызывает гордость.

Дорогие участники сегодняшнего мероприятия!

Сейчас мы собрались для того, чтобы торжественно встретить наших героев, которые достойно защищали честь нашего государства на международной спортивной арене и продемонстрировали высшее мастерство - членов Олимпийской сборной. Мы хотим выразить им нашу благодарность и разделить радость всего нашего народа.

В целом, все соревнования, в которых защищается честь Кыргызстана, имеют огромное значение и требуют большой ответственности. А Олимпийские игры - это не просто международное соревнование. Здесь страны соревнуются за звание ведущей спортивной державы в мире. Для знающих и понимающих, достойное представление своей страны на этих играх и попадание в число лидеров - это национальная честь и национальная гордость!

Поэтому вы, успешно выполняя возложенные на вас задачи, доказали, что спортивные традиции в Кыргызстане крепки, что в нашей стране по-прежнему есть молодые люди, способные удивить мир, что кыргызский спорт обладает огромным потенциалом, а также что есть сильные спортсмены, которые способны даровать болельщикам невиданные ранее радости и найти место в сердцах миллионов граждан.

На Олимпиаде в Париже вы получили поддержку от всех кыргызстанцев, независимо от возраста. Они поддерживали вас обеими руками и одним духом. Я также следил за каждым вашим соревнованием вместе с семьей и искренне поддерживал вас. Вы проявили отличную борьбу за честь нашей страны. Мы гордимся каждым из вас, кто вышел на олимпийский ковер, татами, ринг.

Говоря о поддержке, нельзя не отметить, что на Олимпиаде в Париже взаимная сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков, объединённых одной историей, корнями, языком и духом, была признана на весь мир.

Я твердо верю, что моменты, когда наши спортсмены за границей обменивались тёплыми чувствами, разделяли радость побед, обнимались и выражали свою поддержку, ещё больше укрепили древнюю дружбу, родственные связи и добрососедские отношения между тремя народами. Пусть взаимопонимание и сплоченность кыргызского, казахского и узбекского народов продолжают укрепляться и впредь.

Дорогие соотечественники!

За этими успехами стоят тренерские коллективы, которые посвятили свою жизнь воспитанию наших спортсменов.

Поэтому выражаю глубокую благодарность главным тренерам и тренерам по греко-римской борьбе, женской борьбе, боксу, дзюдо, плаванию и лёгкой атлетике в составе сборной Кыргызской Республики, которые взяли на себя большую ответственность за результат и трудились день и ночь с нашими спортсменами. Особую признательность хочу выразить первым тренерам, которые выявили таких талантливых спортсменов среди широких масс.

Вы не только настоящие специалисты в своей работе, но и мудрые наставники, которые формируют характер и дух своих учеников.

В то же время, я не могу не отметить труд родителей наших спортсменов. Забота и вера, которые вы вложили в ваших детей, стали основой тех высоких достижений, которых они достигли сегодня. Их первыми болельщиками и вдохновителями, безусловно, являетесь вы!

Ваша патриотическая воспитательная работа помогает им уверенно преодолевать трудности и стремиться к большим целям. Ваш труд по воспитанию наших спортсменов заслуживает великого уважения и почёта. Поэтому вы являетесь неотъемлемой частью Олимпийской сборной.

Ещё один неизменный спутник успеха в спорте - это медицинские работники, заботящиеся о здоровье спортсменов.

Ваша забота о каждом спортсмене имеет решающее значение. Ваш труд часто остаётся незамеченным, но без вас многие достижения были бы невозможны. Большое спасибо за то, что обеспечиваете здоровье наших спортсменов на пути к успеху.

В этих достижениях также есть заслуга сотрудников спортивных учреждений и федераций, Национального Олимпийского комитета. Мы прекрасно понимаем вашу роль в развитии спорта и будем продолжать поддерживать спортивные организации.

Нужно отметить также работу Национальной телерадиовещательной корпорации, обеспечившей прямую трансляцию Олимпийских игр в Париже. Благодаря им кыргызстанцы из всех уголков страны смогли болеть за наших спортсменов, поддерживая в их победах на Олимпиаде.

За две недели Олимпийские игры стали одной из главных тем обсуждений в кыргызском обществе. Были проведены тщательные анализы и написаны аналитические статьи, звучала и острая критика. В любом случае, мы должны сделать правильные выводы из высказанных в обществе мнений.

Уважаемые члены Олимпийской сборной!

Успех в спорте - это упорный труд, уникальный пример патриотизма!

Ведь благодаря вашим победам испытывают трепет сердца многих молодых людей, зарождается чувство патриотизма и стремление поднять красный флаг Кыргызстана.

Подрастающее поколение берёт с вас пример, и ряды тех, кто хочет быть похожими на вас, растут. Вы - причина появления чемпионов, которые прославят кыргызский спорт и Кыргызстан на весь мир!

Уважаемые соотечественники!

Пусть Всевышний дарует нам возможность ещё много раз радоваться успехам наших спортсменов, защищающих честь нашей страны!

Достижения на мировых соревнованиях - это лучший показатель возможностей государства. В XXI веке только сильная и здоровая нация сможет выдержать конкуренцию. Поэтому ещё раз выражаю благодарность нашим спортсменам, укрепляющим здоровье нации и стремящимся к конкуренции, а также всем, кто их поддерживает.

Нашим победителям я желаю всегда с честью и достоинством носить звание чемпиона, оставаясь при этом скромными, трудолюбивыми и честными гражданами.

Государство продолжит поддерживать спорт и наших спортсменов, создавая для них необходимые условия.

Впереди нас ждут Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, США.

Начнём готовиться к следующей Олимпиаде уже сейчас, тщательно проанализировав допущенные ошибки, и достойно подготовимся, чтобы вновь вписать нашу спортивную историю золотыми буквами.

Создадим новые возможности для будущего кыргызского спорта, следующего поколения, и вдохновим нашу молодежь на покорение новых вершин.

Пусть победы Кыргызстана на 33-х Летних Олимпийских играх принесут всем нам благополучие!".

.