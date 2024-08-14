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На 10 пунктах сбора молока на Иссык-Куле установят цистерны-охладители

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР реализует проект "Дополнительное финансирование проекта "Комплексное повышение производительности молочного сектора"" через ЦКА КР, за счет средств, предоставленных Всемирным Банком.

В городе Каракол Иссык-кульской области проведена торжественная передача цистерн для перевозки молока главам айыльных аймаков и и жамаатам-производителей молока области, в которых созданы 10 пунктов сбора молока и установлены охладительные танкеры, закупленные в рамках проекта Всемирного банка.

Всего передано 7 стандартных цистерн с объемом 1 тонна и три цистерны с объемом 2 тонны. Мероприятие по передаче цистерн проведено с участием директора ЦКА Т.Н. Бекова представителей местной власти, руководителей молочных предприятий, производителей и сборщиков молока.

Теперь десять пунктов сбора молока будут поставлять перерабатывающим предприятиям качественное охлажденное молоко в стандартных цистернах из пищевой стали, соответствующих всем современным требованиям.

Проект реализуется Центром Конкурентоспособности Агробизнеса, под эгидой Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, при финансовой поддержке Министерства финансов КР и Всемирного Банка


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URL: https://www.vb.kg/438955
Теги:
молоко, Кыргызстан
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