В Бишкеке прошла торжественная церемония чествования призеров Олимпиады

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 августа, принял участие в торжественной церемонии чествования участников и призеров XXXIII летних Олимпийских игр.

Прилетевших в Международный аэропорт "Манас", олимпийцев у трапа самолета встретил Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, заместитель Председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов, а также родственники и болельщики национальной сборной.

Торжественное мероприятие на площади имени Турдакуна Усубалиева началось с показа короткого фильма, посвященного участникам Олимпийских игр.

Затем призерам Олимпиады: Сейитбеку Мунарбек уулу, Мээрим Жуманазаровой, Акжолу Махмудову, Айсулуу Тыныбековой, Жоламану Шаршенбекову и Узуру Жусупбекову было предоставлено слово. Они выразили благодарность народу Кыргызстана, Президенту Садыру Жапарову, за оказанную поддержку.

В частности, борец вольного стиля Айсулуу Тыныбекова, завоевавшая бронзовую медаль, отметила, что благодаря поддержке руководства страны в республике созданы все условия для развития спорта. Именно поэтому стало возможным добиться высоких результатов на Парижской Олимпиаде.

Поздравляя членов национальной сборной команды, Президент Садыр Жапаров в своей речи подчеркнул, что у нас есть великие личности, которые заложили основы кыргызского спорта, принесли большую гордость нашему народу, чьи имена навечно вписаны золотыми буквами в историю.

Он отметил, что сегодня этот путь, начатый предшественниками, продолжается, и благодаря успехам и достижениям кыргызских спортсменов на Парижской Олимпиаде на наших глазах создается новая глава в истории кыргызского спорта. Последняя Олимпиада в Париже стала самой успешной и результативной в истории нашей страны.

Президент Садыр Жапаров от имени миллионов болельщиков и всех граждан Кыргызстана выразил глубокую благодарность каждому олимпийцу, добавив, что их достижения наполняют сердца народа гордостью, укрепляют любовь к Родине и усиливают национальное единство!

Далее состоялась церемония награждения денежными призами спортсменов, тренеров и медицинского персонала. Кроме того, членам национальной сборной команды вручены ключи от автомобилей.