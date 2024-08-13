Государственный оператор сотовой связи MEGA поздравляет всех медалистов и участников Олимпийских игр в Париже, и выражает глубокую благодарность и признательность за выдающиеся достижения и неоценимый вклад в отечественный спорт.

По итогам Олимпиады Кыргызстан завоевал первое место в мире в соотношении количество спортсменов/завоеванные медали. В столицу Франции от Республики отправились 16 атлетов, 6 из них завоевали медали.

Эта Олимпиада стала для нас самой успешной в истории - в копилке сборной Кыргызстана 2 серебра, в том числе впервые по боксу, и 4 бронзы. Сборная по греко-римской борьбе в медальном зачете заняла третье место, уступив лишь Ирану и Кубе. Успехи наших атлетов являются ярким примером для будущих поколений спортсменов и поклонников спорта. Эти победы и усилия продемонстрировали высший уровень мастерства и упорства.

Мы гордимся тем, что смогли стать частью этого грандиозного мирового события. Так, MEGA стала официальным спонсором трансляции Олимпийских игр в Париже на телеканалах "НТРК" и "НТРК Спорт". Кроме того, кыргызстанцы имели возможность эксклюзивно смотреть захватывающие состязания через свои смартфоны в мобильном приложении MegaTV в режиме реального времени, что сделало Олимпиаду еще более доступной. "Благодаря MegaTV я смог следить за всеми боями Мунарбека Сейитбек Уулу. Я сам с детства занимаюсь боксом, и Олимпиада была для меня настоящим событием. Мечтаю тоже представлять Кыргызстан на международной арене. С MegaTV я не пропустил ни одного его поединка, а это было очень важно для меня!" - рассказал юный спортсмен из Бишкека Айбек Усенов.

Также компания обеспечила бесплатной связью олимпийскую делегацию Кыргызстана во Франции.

Напоминаем, что MEGA запустила конкурс с крутыми призами, количество которых зависело от наших спортсменов. Уже завтра будут разыграны 2 часов Huawei GT4, 4 комплекта наушников Huawei FreeBuds 5i. И самое главное – в честь успешного завершения Олимпиады – 2024 MEGA в рамках конкурса разыграет новый iPhone 15!

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