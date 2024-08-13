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Таможня Болгарии перехватила 436 килограммов героина из Кыргызстана

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В грузе из Кыргызстана, прибывшем в Болгарию, нашли 436 кг героина на сумму 35 млн евро. Об этом сообщает Associated Press.

Наркотики были спрятаны в официальном грузе, который состоял из кабелеукладочных машин. Они направлялись из Кыргызстан в Грецию через Батуми и болгарский порт Бургас. Из Болгарии груз должен был отправиться в греческий Александруполис.

Подозрение сотрудников болгарской таможни вызвало необычно длительное пребывание груза в порту. Было принято решение о проведении досмотра, в ходе которого обнаружили 434 упаковки с героином.

"Пока что не произведено ни одного ареста и не установлено ни одного лица, причастного к этому трансграничному преступлению", - заявил окружной прокурор Георгий Чинев.

В Болгарии за торговлю наркотиками грозит до 20 лет тюрьмы.

Источник: eadaily.com


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URL: https://www.vb.kg/438960
Теги:
Болгария, наркотики, Кыргызстан
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