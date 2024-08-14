Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 30 процентов за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 29,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1100 человек с коронавирусом, что на 24,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.

Выздоровело за неделю 8 777 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 12,7% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за прошедшую неделю 14 человек, уточнили в оперштабе.

Источник: РИА новости