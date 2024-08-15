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США восстановят для Узбекистана угнанные из Афганистана самолеты

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- Светлана Лаптева
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Американская компания Sierra Nevada получила от минобороны США контракт на восстановление шести самолетов Pilatus PC-12 для армии Узбекистана, говорится на сайте Пентагона. Подрядчик - Центр управления жизненным циклом ВВС на базе ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо.

Контракт на сумму $64,2 млн предусматривает возвращение самолетов в эксплуатацию, сопровождение представителями на месте и логистическую поддержку подрядчиком. Все работы планируется выполнять в Узбекистане и завершить к 7 августа 2027 года.

Судя по всему, будут ремонтировать угнанные из Афганистана в 2021 году разведывательные самолеты Pilatus PC-12NG. Всего в Узбекистане оказалось 11 таких самолетов, входивших в авиационное крыло спецназначения ВВС Афганистана.

В Узбекистане тоже есть Pilatus PC-12, однако они используются как бизнес-джеты в гражданской авиации компанией Uzbekistan Airways.

Согласно контракту минобороны США, также предполагается продажа оружия Узбекистану. Для этого из фонда Программы зарубежных военных продаж выделено $26 млн. На какие цели пойдут данные средства, не уточняется.

Отметим, что в 2001-2020 гг. Афганистан был основным получателем военной помощи от Пентагона по этой программе, сейчас это - Украина.

Готовность США вкладывать свои "военные инвестиции" в Узбекистан демонстрирует интересы их внешней политики. Пока Вашингтон не придает первостепенную важность Центральной Азии и Афганистану. Но со временем может сделать их своим приоритетом, в том числе в рамках политики сдерживания.

Источник: eurasiatoday.ru


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URL: https://www.vb.kg/438973
Теги:
Узбекистан
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