МИД КР отчитался о проделанной работе в сфере защиты прав мигрантов

В июле 2024 года под координацией МИД дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики за рубежом в консульской сфере проделана следующая работа:

- проведено 46 встреч с представителями компетентных органов стран пребывания по вопросам защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики;

- оказано 48 333 консульских услуг и консульских действий по документированию, а также совершено 8 224 консульских действия в части защиты прав граждан Кыргызской Республики;

- положительно рассмотрено 149 письменных обращений граждан в консульско-правовой сфере;

- предоставлена консультация 20 792 гражданам по вопросам получения консульских услуг;

- проконсультированы 5 076 человек по телефонам горячих линий загранучреждений Кыргызской Республики;

- предоставлена консультативно-правовая помощь 1 518 гражданам Кыргызской Республики;

- осуществлено 94 выезда в места происшествия с участием граждан Кыргызской Республики, а также правоохранительные и судебные органы иностранных государств;

- организованы консульские выезды в центры временного содержания иностранных граждан, расположенные в городах Екатеринбурге, Москве (Россия), а также Стамбуле (Турция) в целях ознакомления с условиями содержания граждан Кыргызстана и оказания им необходимой консульско-правой помощи;

- посещены пять исправительных учреждений, расположенные в городах Аль-Авире (Дубай, ОАЭ), Мариборе (Словения), Чхонане (Южная Корея), а также Южно-Сахалинске (Россия), в ходе которых проведены консульские встречи с осужденным к лишению свободы 21 гражданином Кыргызстана;

- организована консульская встреча еще с одним гражданином Кыргызстана, помещенным под экстрадиционный арест в России;

- принято участие в 9 судебных заседаниях по уголовным делам и делам об административном правонарушении в судах России в интересах граждан Кыргызстана;

- проработаны вопросы освобождения от административной ответственности / смягчения административной ответственности 44 граждан Кыргызской Республики;

- оказано содействие в смягчении меры уголовного наказания / освобождении от уголовной ответственности 2 граждан Кыргызской Республики;

- оказано содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных в России и Южной Корее 3 граждан Кыргызстана;

- положительно решен вопрос взыскания невыплаченной заработной платы 6 граждан Кыргызской Республики на сумму порядка 323 500 сомов;

- оказано содействие в возвращении на Родину 19 гражданам Кыргызстана, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Австрии, Беларуси, Казахстана, России и США;

- репатриированы на Родину 22 гражданина Кыргызстана (8 женщин и 14 детей), находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии;

- проведен мониторинг условий жизни и воспитания усыновленных гражданами США 7 несовершеннолетних кыргызстанцев с выездом в города Порт-Таунсенд (штат Миссури), Салем (штат Вирджиния), Флитвуд (штат Пенсильвания), а также Клиффсайд-Парк, Рахвей и Уэстфилд (штат Нью-Джерси) США;

- оказано содействие в репатриации в Кыргызскую Республику тел 22 граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом;

- проведено 30 мероприятий за рубежом с участием кыргызских диаспоральных организаций и общественных объединений;

- организованы консульские выезды в города Мадрид (Испания), Неаполь (Италия), Петропавловск-Камчатский (Россия), Нью-Йорк и Пенсильвания (США), а также Тараз и Шымкент (Казахстан) для оказания консульских услуг гражданам Кыргызстана;

- открыто Почетное консульство Кыргызской Республики в городе Яизу Японии;

- состоялись кыргызско-турецкие межмидовские консульские консультации, в ходе которых обсуждены вопросы защиты прав и интересов граждан двух государств, создания благоприятных условий для их пребывания и осуществления трудовой деятельности на территориях сторон.

Министерство совместно с загранучреждениями Кыргызской Республики продолжит активную работу в данном направлении.