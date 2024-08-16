За 7 месяцев 68 тысяч жителей 14 сел были обеспечены питьевой водой

Государственное учреждение "Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения" при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов,сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в рамках программы по обеспечению чистой питьевой водой завершило строительные работы и ввело к эксплуатацию объекты в 14 селах и обеспечило питьевой водой 68 тысяч граждан.

На сегодняшний день ведется реализация проекта, финансируемый Всемирным банком, который охватывает 95 сел в Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях, из которых на сегодняшний день уже обеспечены питьевой водой 68 сел.

Активная работа ведётся по завершению проекта, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития, охватывающий 7 сел айылных округов Куршаб, Мырза-Аке и Дон-Булак Узгенского района Ошской области.

На данный момент ведутся проектно-сметные и строительные работы в 260 селах, финансируемых из республиканского бюджета.