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В Кыргызстане принята программа развития пастбищ на 2024-2029 годы

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- Светлана Лаптева
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Постановлением кабинета министров Кыргызской Республики принята "Программа развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы".

Принятая программа является стратегическим документом для управления, использования и улучшения пастбищ и играет важную роль в развитии пастбищ.

В рамках данной программы будут проведены следующие мероприятия:

Устойчивое управление пастбищами. Улучшение управления и использования пастбищ;

Улучшение пастбищ, восстановление пастбищной инфраструктуры;

Ротационное использование пастбищ (отдых пастбищ);

Посев семян пастбищных трав на пастбища, развитие пастбищного семеноводства;

Повышение устойчивости пастбищ к изменению климата;

Подготовка специалистов в сфере управления и использования пастбищ, повышение их квалификации;

Совершенствование нормативных правовых актов, направленных на улучшение управления и использования пастбищ;

Уменьшения нагрузки на пастбища путём повышения продуктивности и племенных качеств скота (переход от количества к качеству).


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URL: https://www.vb.kg/438976
Теги:
пастбища, Кыргызстан
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