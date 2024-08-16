В Кыргызстане принята программа развития пастбищ на 2024-2029 годы

Постановлением кабинета министров Кыргызской Республики принята "Программа развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы".
Принятая программа является стратегическим документом для управления, использования и улучшения пастбищ и играет важную роль в развитии пастбищ.
В рамках данной программы будут проведены следующие мероприятия:
Устойчивое управление пастбищами. Улучшение управления и использования пастбищ;
Улучшение пастбищ, восстановление пастбищной инфраструктуры;
Ротационное использование пастбищ (отдых пастбищ);
Посев семян пастбищных трав на пастбища, развитие пастбищного семеноводства;
Повышение устойчивости пастбищ к изменению климата;
Подготовка специалистов в сфере управления и использования пастбищ, повышение их квалификации;
Совершенствование нормативных правовых актов, направленных на улучшение управления и использования пастбищ;
Уменьшения нагрузки на пастбища путём повышения продуктивности и племенных качеств скота (переход от количества к качеству).