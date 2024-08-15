В Кыргызстане хотят повысить тариф на электричество - кого это коснется

Министерство энергетики КР предлагает повысить тариф на электроэнергию для небытовых абонентов. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение, сообщает СМИ.

Согласно документу, утверждена среднесрочная тарифная политика на электроэнергию на 2021–2025 годы. Она предусматривает установление тарифов для всех групп потребителей до 2025-го с ежегодной корректировкой на уровень инфляции.

Тариф для группы "прочие потребители" предлагается установить на уровне 3,76 сома за киловатт-час (без учета налогов). Раньше эта категория абонентов входила в группу "бюджетные потребители", и тариф для них составлял 3,18 сома. Изменения коснутся небытовых абонентов, за исключением промышленных и сельскохозяйственных.

"В целях покрытия дефицита электроэнергии в 2022 году был осуществлен ее импорт из соседних государств в размере 2 миллиарда 586,7 миллиона киловатт-часов, в 2023-м - в размере 2 миллиарда 760 миллионов киловатт-часов. На 2024 год запланирован импорт 3,9 миллиарда киловатт-часов. Вместе с тем, согласно проведенному анализу плановых технико-экономических показателей энергосистемы на 2024-й, общие доходы электроэнергетических компаний составят 32,5 миллиарда сомов, а расходы - 40,6 миллиарда. При этом дефицит денежных средств в энергосистеме ожидается на уровне 8,1 миллиарда сомов", - говорится в справке-обосновании.

В 2023 году в Кыргызстане насчитывалось 89 767 небытовых абонентов, которые потребляли 1,6 миллиарда киловатт-часов. Предполагается, что в случае введения новых тарифов дополнительные доходы энергокомпаний достигнут 900 миллионов сомов.

Небытовыми абонентами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица - собственники нежилых помещений и апартаментов.