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Торохан Жунусбеков назвал причины землетрясений в Кыргызстане

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-директор муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг" (БАРУ) Торохан Жунусбеков в интервью СМИ заявил, что причинами землетрясений в Кыргызстане являются расточительство и разврат.

По его словам, даже сели на юге республики не просто так затопили именно места отдыха.

"Где много греха, там и происходят землетрясения. В Бишкеке весной было много землетрясений. Если мы не будем ко всем вещам относиться бережно, то нет гарантий, что землетрясений больше не будет", - сказал Жунусбеков.

Наверное, мы должны воспринимать данное мнение как компетентное, все-таки человек позиционирует себя политиком, занимал высокую должность в мэрии Бишкека и даже претендовал на пост градоначальника. А мы то, дураки, думали, что причинами землетрясений является движение тектонических плит, которые плавают на полужидкой мантии под ними. По данным науки, когда они движутся друг на друга, возникает огромное давление. В какой-то момент плиты соскальзывают, высвобождая энергию в виде сейсмических волн, которые мы и воспринимаем как землетрясение.

Напомним, в январе этого года Торохан Жунусбеков был снят с должности директора муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг".

Буквально до этого мэрия Бишкека провела аудит деятельности БАРУ, в результате которого были выявлены финансовые нарушения на общую сумму в 2 млн 816 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/438985
Теги:
землетрясение, Кыргызстан
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