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"Прыжок барса": российские капитал помогает Кыргызстану с главным рывком

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Власти Кыргызстана отчитались о росте экономики за первое полугодие. Показатель опять выше среднего, что весьма необычно, учитывая, что сейчас происходит с экономиками развитых стран. Многие называют такие темпы экономического роста чудом, хотя по факту это лишь результат прагматичного подхода и ставки на укрепление взаимоотношений со стратегическим партнером.

Экономика Кыргызстана за полгода продемонстрировала рост на 8,1%. При этом объем валового внутреннего продукта достиг 559 млрд сомов или около $6,5 млрд. То есть можно сказать, что страна уверенным темпом идет к повторению исторического рекорда по размеру ВВП, который по итогам 2023 года достиг 1,2 трлн сомов.

Комментируя экономическое положение страны, глава кабинета министров Акылбек Жапаров на совещании в министерстве экономики республики, также обратил внимание на то, что наметившаяся в стране в прошлом году тенденция экономического роста, продолжается. Причем, если в прошлом году экономика показала рост на 7%, а в этом уже на 1,1 процентный пункт выше, то, не исключено, что 2024-й станет для республики началом больших перемен.

Вдохновленные полугодовым результатом, власти КР нацелились повторить успех стран Восточной Азии, а именно Вьетнама, Индонезии, Филиппин, Таиланда и Малайзии. Для примера, экспорт Вьетнама в первом квартале этого года вырос на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а на Филиппинах наблюдался подъем экспорта на 7,5%.

"Если их успех известен как "прыжок тигра", то мы хотим продвинуться вперед, сделав "прыжок барса". Как сказал один известный экономист, необходимо перейти от первой космической скорости ко второй космической скорости", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Важно сказать, что наш успех отмечают не только внутренние эксперты, но и международные. Так, хорошую оценку нынешнему экономическому положению Кыргызстана дал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша. Он сравнил темпы развития кыргызской экономики с мчащимся скакуном.

В общем как только не называют успех Кыргызстана, за которым стоит упорная и планомерная работа. Причем не только наша, ведь во многом росту нашей экономики сегодня мы обязаны нашему главному экономическому и стратегическому партнеру - России.

И речь не только о том, что пока западные компании уходили с российского рынка, мы заняли все свободные ниши в РФ, но и о серьезных внутренних переменах, которые произошли в республике. Чтобы оказаться в той точке, где экономика республики находится сегодня, необходимо было полностью переориентировать все экономические процессы республики, перестроившись с реэкспорта на производство. И весь этот путь мы проходили вместе с Россией, начиная с момента вступления республики в Евразийский экономический союз. Десять лет назад мало кто верил, что мы сможем стать полноценным членом ЕАЭС, не говоря уже о том, что сумеем создавать конкурентоспособные товары, соревнуясь по качеству с соседними странами. А сегодня это данность.

За всем этим стоит не только колоссальный труд, но и инвестиции, главным образом Российско-Кыргызского фонда развития. За эти годы он влил в экономику нашей страны более половины миллиардов долларов, еще столько же и даже больше наша страна получит в ближайшие три года.

Благодаря фонду сегодня в нашей стране запущены сотни крупных производств, многие из которых даже претендуют на звание локальных бюджетообразующих предприятий, растет уровень самообеспеченности по социально важным товарам, созданы тысячи рабочих мест. И этот список можно продолжать очень долго.

Причем это мы говорим только о финансовых вложениях, которые фонд осуществил напрямую либо через партнерские банки. А сколько российских инвесторов пришло на наш рынок благодаря работе РКФР в качестве инициатора и организатора многочисленных форумов, конференций, бизнес-миссий? Это делает его не просто самым крупным на сегодня инвестором республики, но и самым действенным инструментом по привлечению дополнительного российского капитала в отечественную экономику.

"Российско-Кыргызский фонд развития - это наиболее активно работающий фонд в нашей стране. Сегодня у нас также существуют Кыргызско-Азербайджанский, Кыргызско-Венгерский и Кыргызско-Арабский фонды развития, но ни один из них не сравнится с Российско-Кыргызским фондом, который работает в Кыргызстане с 2014 года и финансирует множество наших проектов. Только недавно фонд выделил $44 млн на финансирование Куланакской ГЭС и продолжает инвестировать в другие проекты", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

По его мнению, фонд ведет грамотную политику, создавая производственные мощности и финансируя проекты в энергетическом секторе, что для нас крайне важно.

"Его роль в экономике страны значительна. Руководитель фонда Артем Новиков и его команда работают на нашем рынке весьма эффективно, инвестируя средства в области, где можно создать добавленную стоимость и развитие производства", - продолжил Бакетаев.

Особенно, эксперт отметил работу фонда в энергетическом секторе, а именно в части запуска новых мощностей в сфере малой гидроэнергетике.

"В настоящее время фонд профинансировал запуск гидростанций, которые обеспечат дополнительную генерацию в 160 мегаватт. Это является значительным вкладом в энергобезопасность нашей страны. Будет замечательно, если Российско-Кыргызский фонд развития еще примет участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1", - подчеркивает Бакыт Бакетаев.

Он убежден, что РКФР является очень важным для нашей страны. К тому же его работа положительно влияет на уровень отношений Кыргызстана с Россией.

"Люди видят, что фонд делает, устраиваются на работу, создаваемую фондом, и получают электричество благодаря финансируемым им ГЭС. Фонд демонстрирует успешную реализацию своих проектов и оказывает заметное влияние на нашу жизнь", - заключил эксперт.

Действительно, Российско-Кыргызский Фонд развития охватывает сегодня практически все сферы отечественной экономики. Проще сказать, в какой области у него нет проектов, чем перечислить все те, где он присутствует. Причем для него нет не важных проектов, он развивает как крупную индустрию, так и поддерживает малый и средний бизнес. Тем самым обеспечивая вовлечение населения в производство.

Сегодня благодаря происходящему в мире, и тому, что мы оказались на одной стороне с Россией у нас, появился реальный шанс полностью модернизировать нашу экономику. Мы уже прошли огромный путь с Россией, и нам еще есть куда идти. Чтобы навсегда закрыть двери для хищнических западных корпораций, который рассматривают нас как страну третьего мира, и что, мы нужны лишь для того, чтобы обслуживать их интересы, забирая у нас наши природные богатства, без конца прокручивая у нас свои цветные революции, чтобы мы никогда не стали им равны.


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URL: https://www.vb.kg/438994
Теги:
Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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