Оператор О! проясняет ситуацию с незарегистрированными телефонами

С учетом массовых жалоб, поступающих в контакт-центр, Мобильный оператор О! информирует о том, что блокировка доступа незарегистрированных устройств к мобильным сетям производится не операторами мобильной связи, а Государственной системой безопасности, держателем базы данных которой является уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения национальной безопасности (ГКНБ КР).

SIM-карты мобильного оператора остаются рабочими и ваш номер может быть использован в любом зарегистрированном устройстве. Для этого просто переставьте вашу SIM-карту в другой мобильный телефон, IMEI-коды которого зарегистрированы в системе ГСИ.

Проверить регистрацию вашего телефона в ГСИ можно, набрав команду *5656#, в приложении "Мой О!" или на сайте www.imei.kg

Если вы затрудняетесь в процессе регистрации, пожалуйста, подойдите с телефоном и с паспортом в любой магазин O!Store, сотрудники которого помогут вам во всём разобраться. Все адреса магазинов можно узнать на сайте ostore.kg.