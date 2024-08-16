Минприроды: начата проверка по ситуации в отеле "Royal Beach"

15 августа 2024 года в целях выяснения опубликованной в интернет-источниках информации о том, что в отеле "Royal Beach" села Чок-Тал Иссык-Кульского района, незаконно закапывают рядом с озером нечистоты и трубы, инспекторы по экологии и охране окружающей среды Иссык-Кульской областной администрации взяли пробы воды для анализа.

Дополнительную информацию предоставим по результатам анализа. В настоящий момент в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики направлено соответствующие документы для получения разрешения на внеплановую проверку базы отдыха.