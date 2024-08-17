Письменные экзамены для мигрантов в России хотят записывать на видео

Письменную часть экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранных граждан, которые приезжают для трудоустройства в России, могут начать фиксировать на видеокамеру, сообщает "Известия".

Такое поручение Минобразованию содержится в протоколе правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. С документом ознакомились "Известия". В нем сообщается, что ведомства совместно с депутатами Госдумы, сенаторами, представителями ФСИН, ФНС, Следственного комитета обсудили новые меры по борьбе с нелегальной миграцией.

"Во взаимодействии с федеральными органами власти проработать вопрос об изменении действующего порядка приема экзаменов в целях снижения коррупционных рисков. В том числе путем установления обязательной фиксации с помощью видеозаписи письменной части экзамена, а также введения альтернативных оснований для аннулирования сертификатов", - говорится в документе.

Сейчас обязанности снимать письменную часть экзамена нет. Согласно постановлению правительства от 2021 года, такая фиксация включает в себя только идентификацию иностранного гражданина (его представление с демонстрацией документа, удостоверяющего личность), члена комиссии по проведению экзамена, принимающего устную часть экзамена, определение даты и места экзамена, а также его устную часть. При этом продолжительность видеозаписи процедуры экзамена должна длиться не менее 10 минут.