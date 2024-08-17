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Депутат РФ: Почему ОДКБ проигнорировала вторжение ВСУ в Курскую область

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Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проигнорировали вторжение ВСУ в Курскую область, поскольку поддерживают Украину. Об этом сообщила первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Видимо, поддерживают в этом смысле Украину просто, вот и все. Я других выводов не могу сделать", - сказала Журова в разговоре с Pravda.Ru. Она добавила, что Россия собирает данные и передаст их организации, однако, по ее словам, члены ОДКБ тоже должны как-то отреагировать. "Мировое сообщество как будто не видит. Как будто ничего не происходит", - заключила депутат.

Принципы ОДКБ гласят, что нападение на одного из членов организации - это атака на всех. При этом ОДКБ не пыталась оказать помощь России во время нападения ВСУ на Курскую область. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ за помощь обращаться не станет, поскольку справится сама.

Источник: ura.news


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URL: https://www.vb.kg/439011
Теги:
Россия, Украина
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