В Бишкеке госорганы обсудили проблему загрязнения воздуха в столице

В Минприроды КР под председательством и. о. главы ведомства А.А. Сапаралиева прошло тринадцатое заседание Межведомственной комиссии по проблемам загрязнения воздуха в городе Бишкек и Чуйской области, в котором приняли участие руководители и заместители руководителей министерств и ведомств, а также заместитель мэра города Бишкек Р.Г. Алиев.

На заседании было обсуждено исполнение ранее выданных поручений, а также даны новые, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха.

Соответствующие государственные органы проинформировали о выполненных работах- по улучшению атмосферного воздуха. Так "Газпром Кыргызстан" проинформировал о процессе газификации и продвижения программы льготного кредитования.

За отчетный период совместными усилиями было проведено 59 мероприятий, проверено 1020 автомобилей. В результате по статье 234 Кодекса КР о правонарушениях составлено 35 протоколов за "использование автомототранспортных и иных движущихся средств с превышением нормы выбросов загрязняющих веществ" и наложено штрафов на сумму 262 000 сомов.

Министр А.Сапаралиев отметил важность усиления и продолжения данной работы, призвав все соответствующие государственные органы оперативно и качественно взаимодействовать. Также он поручил продолжить работу по информированию населения по поводу проведения совместных рейдовых и других мероприятий.