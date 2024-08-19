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Чингиз Айдарбеков: Россия - страна, у которой есть чему учиться

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В Кыргызстане прошел второй Форум лидеров развития "Интеллектуальное лидерство". Ежегодное мероприятие было организовано при поддержке Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) и Фонда "МИР Восток". В числе его участников - преподаватели университетов, педагоги школ и средних специальных учебных заведений Кыргызской Республики.

Форум проходил в течение четырех дней и традиционно стал одной из немногих площадок, где были организованы встречи с политиками и представителями власти. Вопросы образования участники проекта обсудили с депутатом Жогорку Кенеша Чингизом Айдарбековым, который дал характеристику состоянию кыргызского общества, рассказав о госполитике в сфере образования и нововведениях в управлении школьной системой. Народный избранник подчеркнул, что более 60% жителей страны – молодежь, в связи, с чем роль учреждений образования значительна.

"Россия - страна, у которой есть чему учиться в сфере образования. Это люди, которые искренне хотят нам помочь, строят школы в регионах, делятся знаниям, реализуют образовательные проекты, поддерживают молодежь, а такие институты, как НИИРК делают прочную связку власти и общества и доводят экспертное мнение до власти.

Участниками форума не случайно стали педагоги. Ваша роль в будущем Кыргызстана определяющая и я готов поддерживать конструктивные обсуждения вопросов образования, если вы станете единой командой, нацеленной на результат", - сказал он.

В завершении каждого дня – неформальное общение и дискуссии в живописном месте на берегу Иссык-Куля.

Результатом насыщенной работы стал поиск единомышленников, сплочение в команды, мозговой штурм и создание проекта Интеллектуального клуба, в рамках регулярных заседаний которого педагоги будут вести научно-просветительскую деятельность, внеучебные мероприятия и творческие проекты совместно со своими учениками.

Вставка: Первый Форум лидеров развития в Кыргызстане состоялся в 2023 году. Участниками мероприятия стали более 50 представителей молодежи из регионов Республики. Форум состоялся в рамках реализации зарубежных проектов НИИРК, направленных на поддержку развития международной молодежной коммуникации. Интенсивная четырехдневная программа мероприятия включала в себя выступления лидеров развития Кыргызстана, а также мастер-классы от экспертов в области работы с лидерами и общественным мнением.


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URL: https://www.vb.kg/439013
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