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Кыргызстан нарастил экспорт клубники и малины в Казахстан и Россию

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан нарастил поставки ягод в Казахстан и Российскую Федерации.

За 8 месяцев 2024 года экспортировано клубники 4616,6 тонн, что на 20,5% больше чем годом ранее. Малины экспортировано 1470 тонн, что на 36,4% больше чем годом ранее.

Также по растениеводческой продукции по данным за январь-май 2024 года из страны было экспортировано 236 572 тонны, 10,9 миллиона штук и 1 134 м3 подкарантинной продукции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров увеличился на 28 280 тонн, 7,2 миллиона штук и 273 кубических метра.


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URL: https://www.vb.kg/439014
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