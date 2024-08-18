Кыргызстан нарастил экспорт клубники и малины в Казахстан и Россию

Кыргызстан нарастил поставки ягод в Казахстан и Российскую Федерации.

За 8 месяцев 2024 года экспортировано клубники 4616,6 тонн, что на 20,5% больше чем годом ранее. Малины экспортировано 1470 тонн, что на 36,4% больше чем годом ранее.

Также по растениеводческой продукции по данным за январь-май 2024 года из страны было экспортировано 236 572 тонны, 10,9 миллиона штук и 1 134 м3 подкарантинной продукции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров увеличился на 28 280 тонн, 7,2 миллиона штук и 273 кубических метра.