Кыргызстан и Россия расширяют горизонты сотрудничества в сфере образования

Кыргызстан и Россия продолжают углублять взаимовыгодное образовательное сотрудничество. 19-20 августа 2024 года на озере Иссык-Куль впервые пройдет Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования.

С инициативой проведения ярмарки выступила Министерство образования и науки Кыргызстана. Главная тема ярмарки - популяризация научных и образовательных достижений России и Кыргызстана для обеспечения развития двух стран.

Совместный потенциал

За последние годы РФ и КР значительно нарастили совместный потенциал. Это обмен опытом и качественное образование от российских педагогов. Развивается он в вопросах подготовки педагогических кадров и методического обеспечения не только общеобразовательных, но и дошкольных организаций и учреждений.

Напомним, в ноябре 2022 года между Минпросвещения России и Минобрнауки КР достигнута договоренность, что свыше 100 учителей будут направлены в школы Кыргызстана в 2023 году.

В рамках проекта "Российский учитель за рубежом" в КР работают 114 педагогов в школах, которые расположены в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Баткенской, Чуйской и Ошской областях.

Студенты КР выбирают вузы РФ

Плодотворная работа идет и в междвузовской сфере. В России обучаются более 8,6 тыс. студентов из нашей республики. Так как граждане КР имеют широкие возможности для поступления в российские университеты.

Так квота Правительства Российской Федерации на 2023/2024 учебный год квота для КР составляла 700 мест.

Вузы РФ пользуются огромным спросом у студентов из Кыргызстана. Ведь это не только качественное образование, но и широкие возможности для дальнейшего трудоустройства и научной деятельности.

В нынешней ярмарке с российской стороны примут участие представители ведущих образовательных, научных учреждений и организаций: Курчатовского института, университета Сириус, Сколтеха, ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, РАНХиГС, РУДН, КФУ, СФУ, Горчаковского лицея МГИМО и Гимназии им.Е.М.Примакова, "Артека" и "Орленка", VK Education и Сбера.

Также в рамках ярмарки пройдет 135 лекций, семинаров и мастер-классов. Ожидается, что ярмарка привлечет порядка 400 участников, будут подписаны несколько новых соглашений и договоров.

Мероприятие станет ключевым событием и даст новый импульс плодотворному сотрудничеству двух стран.