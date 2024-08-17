ЦИК Кыргызстана начал работу по формированию новых избирательных округов

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова провела совещание с местными государственными органами и органами местного самоуправления в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области о задачах по реализации законов в рамках административно-территориальной реформы (далее – АТР), с учетом предстоящих выборов кенешей в городах и айылных аймаках.

В совещании приняли участие глава государственной администрации района Насиров М. Ж, главы айыл окмоту: Алтын Арашан а/а - Кулетов Э.М., Каракол а/а - Эмил у. А., Кадыр аке а/а - Кобонбаев Т.Ш., Хан Тенгри а/а - Бараканов С. К., старосты сел (айыл башчылар), представители уполномоченных государственных органов в сфере регистрации населения - Джантаева Э.Н, управления земельными ресурсами – Жаркынбаев С.М., районного управления статистики – Турсункожоев Н.К., а также председатель территориальной избирательной комиссии Хан З.Р.

Изменение границ административно-территориальных единиц закреплено законом, принятым Жогорку Кенешом, подписанным Президентом КР и вступившим в силу 2 августа 2024 года.

По всей стране законом предусмотрено укрупнение городов и объединение айылных аймаков. В результате предусмотренных изменений вместо 484 административно-территориальных единиц, сформированы 268 административно-территориальных единиц: 33 города и 235 айылных аймака.

Изменение границ административно-территориальных единиц, а также общее изменение административно-территориальной структуры является основанием для роспуска кенешей и назначения выборов новых местных кенешей.

Как ранее сообщал ЦИК, роспуск кенешей предполагается в сентябре, а выборы депутатов местных кенешей могут быть назначены на 17 ноября 2024 года.

В этой связи, Кабинет Министров КР дал поручения государственным органам в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами (кадастр) и статистики в кратчайшие сроки внести все необходимые изменения в системах регистрации населения, административно-территориальных границ, адресного регистра и т.д связанных с АТР.

ЦИК и ТИК в свою очередь координируют местные государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам формирования избирательных округов, с учетом объединения айылных аймаков и укрупнение городов для предстоящих местных выборов айылных и городских кенешей.

Согласно изменению законодательства, схемы и границы избирательных округов формируются по предложению органов местного самоуправления.

Избирательные округа образуются на основе данных, представляемых уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами и органами местного самоуправления.

Избирательные комиссии разъясняют на местах правила определения количества мандатов в местных кенешах и правила формирования избирательных округов:

1. Численный состав местных кенешей устанавливается с учетом численности населения соответствующей административно-территориальной единицы, кроме кенешей городов Бишкек и Ош. А именно:

1) кенеши городов Бишкек и Ош - 45 депутатов;

2) городские и айылные кенеши:

• до 6000 населения в административно-территориальной единице – 11 депутатов,

• от 6001 до 20 000 – 21 депутат,

• от 20 001 и выше – 31 депутат.

(ст. 31 Закона КР "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления")

2. Избирательный округ составляет единую территорию, не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий.

3. При образовании избирательных округов должно соблюдаться требование о примерном равенстве многомандатных избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, как правило, не более чем на 15 процентов, а в труднодоступных и отдаленных местностях - не более чем на 20 процентов.

(ст. 10 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей")

В Ак-Суйском районе до АТР было 14 айылных аймаков, в результате АТРом объединены в 4 айылных аймака:

1. аймаки Тепке, Каракол и Отрадное объединены в Каракольский айылный кенеш. Если ранее в каждом айылном кенеше было 11 депутатов, то теперь в объединенном кенеше предполагается 21 депутат;

2. аймаки Ак-Чий, Ак-Булун, Боз-Учук и Жыргалан объединены в айылный кенеш Хан Тенгри, с количеством депутатов - 21;

3. аймаки Кереге-Таш, Энильчек и Теплоключенка объединены в айылный кенеш Кадыр Аке, с количеством депутатов - 31;

4. аймаки Октябрь, Кара-Жал и Бору-Баш объединены в айылный кенеш Алтын Арашан, с количеством депутатов - 21.

Айылный аймак Челпек объединен с городом Каракол.

На текущий момент численность населения в Ак-Суйском районе – 75 132, а численность избирателей (18 лет и старше) – 45 081 граждан.

Соответственно всего по району предпологается 94 депутата, вместо 214 мандатов до реформы. При этом, не менее 30% мандатов зарезервированы для депутатов - женщин.

Ранее было образовано 35 многомандатных округов, сейчас предстоит заново определить количество и схемы избирательных округов, с учетом новых административно-территориальных единиц.

Н. Шайлдабекова особо отметила обеспечение равного представительства членов местных сообществ в айылных кенешах, с соблюдением требований законодательства.

Предполагается, что первый этап подготовительных работ по округам будет завершен до конца августа 2024 года. В рамках первого этапа при формировании предварительных округов должны быть также проведены разъяснительные работы по оптимальному обеспечению представительства айылов в кенешах.

Сформированные избирательные округа будут утверждены ЦИК после назначения выборов депутатов местных кенешей.

На совещаниях озвучено много вопросов, также было пояснено что на отделенных участках Ак-Суйском районе будет организовано передача оборудования

с применением беспилотных дронов.

Рабочие совещания по вопросам, связанных с подготовкой выборов после изменения границ в рамках АТР будут проведены в 3-х дневный срок во всех районах республики.

Оптимизация представляет органы местного самоуправления – кенешей будет проведена на ряду с принятыми мерами по формированию исполнительными органами МСУ.

Председатель выразила надежду, что АТР и принимаемые меры по оптимизации местных самоуправлении в перспективе принесут активные результаты и перспективы по развитию регионов и улучшения благосостояния граждан.