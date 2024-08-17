Погода
$ 85.80 - 86.23
€ 93.72 - 94.46

Вице-спикер Таш-Кумырского горкенеша повторно задержан ГКНБ

280  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вице-спикер Таш-Кумырского городского кенеша Б.С.С. обвиняется в вымогательстве у гражданина О.А.Ж. 45 000 сомов за разрешение вопроса о взыскании с местного бюджета заработной платы за вынужденный прогул на основании судебного акта. В этой связи 14 августа 2024 года он был задержан с поличным при получении требуемой суммы денег и водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Напомним, в июне 2023 года Б.С.С. будучи спикером Таш-Кумырского городского кенеша был задержан ГКНБ за совершение мошеннических действий, выразившиеся в получении денежных средств у представителя подрядной организации за беспроблемную приемку результатов выполненных работ. В итоге, судом дело в отношении нег. было прекращено за примирением сторон.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439024
Теги:
ГКНБ, задержание, Таш-Кумыр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  