Вице-спикер Таш-Кумырского горкенеша повторно задержан ГКНБ

Вице-спикер Таш-Кумырского городского кенеша Б.С.С. обвиняется в вымогательстве у гражданина О.А.Ж. 45 000 сомов за разрешение вопроса о взыскании с местного бюджета заработной платы за вынужденный прогул на основании судебного акта. В этой связи 14 августа 2024 года он был задержан с поличным при получении требуемой суммы денег и водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Напомним, в июне 2023 года Б.С.С. будучи спикером Таш-Кумырского городского кенеша был задержан ГКНБ за совершение мошеннических действий, выразившиеся в получении денежных средств у представителя подрядной организации за беспроблемную приемку результатов выполненных работ. В итоге, судом дело в отношении нег. было прекращено за примирением сторон.