Бермет Иманбаева: Иностранцы даже больше считаются экологическими туристами

В Кыргызстане отношение к заповедникам и природным паркам заметно стало меняться в лучшую сторону. В частности, правительством КР был разработан план по развитию подобного рода природных территорий. В нашей стране за эту работу отвечает Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых территорий при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. О чем именно идет речь, рассказала в интервью нашему изданию главный специалист данного ведомства Бермет Иманбаева.

Чем занимается ваш департамент?

Наш департамент ведет политику в деятельности особо охраняемых природных территорий. В феврале этого года был утвержден план управлений особо охраняемых территорий на 2024-2028 годы. Также мы готовим проект постановлений и другие НПА, чтобы создавать новые особо охраняемые территории. Кроме этого, мы ведем деятельность по развитию экологического туризма.

Сколько в Кыргызстане особо охраняемых территорий?

У нас в Кыргызстане 10 природных заповедников, 12 государственных природных парков, 64 заказника, экологический коридор Чаткал, природный парк Мадыген в Баткене и 7 микрозаповедников. Все эти охраняемые территории находятся в нашем введении.

Охрана этих территорий тоже находится в вашем введении?

Да, у нас есть свои егеря, которые смотрят за этими природными территориями. Также мы ведем учет флоры и фауны. Ежегодно нам предоставляются все данные о животных, деревьях и растениях.

Раньше сообщалось, что правительством Кыргызстана поставлен план по развитию туризма на особо охраняемых территориях. Что это за план и какую работу департамент будет вести в этом направлении?

Как я говорила, у нас был утвержден план, где как раз есть подобный пункт. К примеру, в последнее время у нас развивается экологический туризм. То есть это посещение природных объектов, незатронутых руками человека. В этой связи идет рост количества туристов, люди уже хотят отдыхать на природе. Когда мы смотрим статистику - сколько было туристов в заповедниках в 2021-2022 годах, то начиная с 2023 года это число значительно выросло. Особенно наши заповедники интересны иностранным туристам, которые проявляют интерес к экстремальным видам отдыха. Вообще иностранцы даже больше считаются экологическими туристами. Они предпочитают больше ездить на велосипедах, ходить пешком или плавать по рекам. При этом они соблюдают везде чистоту, убирая за собой весь мусор. Понятно, что у них уже привито подобное сознание. Наше местное население пока только привыкает к подобному мышлению, что нужно беречь нашу природу. Уже сейчас около 70 процентов населения как-то старается мыслить подобным образом. В этом направлении нашими сотрудниками в парках и заповедниках ведется разъяснительная работа с местными жителями. Для детей проводятся экскурсии в парках, где опять же рассказывается о бережном отношении к природе.

А что означает экотуризм?

Простыми словами – это зеленый туризм. То есть человек идет отдыхать, при этом осознавая, что он должен и природу сберечь, и соблюсти все местные правила. К экологическому туризму должно привлекаться местное население, то есть люди должны понимать свою заинтересованность.

Также в экологический туризм мы можем включить научно-исследовательские работы ученых, наблюдение за природой с фотоаппаратом в руке, приключенческий туризм с посещением необычных мест и, как я выше говорила, экстремальный туризм.

При экологическим туризме есть свои правила, когда, к примеру, некоторые места особо охраняемых территорий запрещены для посещения, кроме научно-исследовательских целей. Только при наличии договора между научно-исследовательским институтом и Минприроды ученые сотрудники могут посетить эти места с соблюдением всех правил. Нельзя с транспортом заходить, только пешком либо на лошадях. Также нужно следовать определенному маршруту и нельзя шуметь, чтобы не пугать диких животных. И сейчас это направление у нас также очень развивается, есть много интересующихся.

Как ведется работа по охране заповедников и парков от мусора?

Начнем с того, что в 2023 году был принят закон об ограничении использования пластика в Кыргызстане. В первую очередь этот запрет коснулся особо охраняемых территорий. То есть туда запрещен ввоз изделий из пластика, но все равно, как мы видим, некоторые люди по-прежнему мусорят. К сожалению, наши же граждане. Наши сотрудники после них вынуждены чистить территорию. Поэтому предварительно стали проводить с посетителями разъяснительные работы.

Вообще к чистоте и бережливому отношению к природе нужно приучать с малых лет. Хорошо у нас постепенно стали проводить подобного рода уроки для детей. Даже были забавные случаи, когда на отдыхе сами дети делали замечания своим родителям, чтобы не оставляли мусор. Не зря говорится, что дети – это наше будущее. Как показывает практика, если ребенку внушать подобного рода вещи, то он быстрее все это впитывает. Поэтому мы стараемся в школах проводить такие мероприятия, будь то экскурсии, конкурсы или игры.

Борьбу с браконьерством также ведет ваше ведомство?

Да все виды нарушений на особо охраняемых территориях нами фиксируются. Это касается и незаконной рубки деревьев, и случаев браконьерства. При поддержке общественного фонда "Илбирс" внедряется система "Смарт". Это программа, которая загружается на специальные смартфоны для наших сотрудников. Они проводят рейды и с помощью этой системы фиксируют все нарушения. То есть фотографируешь и все сразу загружается в программу. Одновременно с этим программа указывает место и время нарушения. Самое интересное, что уже зафиксировано, нельзя уже удалить из программы.

Кроме этого, это система нужна не только для фиксации нарушений, но и для учета и мониторинга растительного и животного миров. Также мы видим, сколько всего прошел наш егерь и что видел на своем пути.