На мастер-классы по комузу "Кылымдардын үнү" приходят семьями

В Кыргызстане с большим интересом любители комуза посещают мастер-классы конкурса "Кылымдардын үнү ", посвященного юбилею в честь народной артистке СССР Самары Токтакуновой и 100-летию Кара-Киргизской автономной области.

Народная артистка СССР Самары Токтакуновой рассказала, что очень рада интересу, старательности, трудолюбию и таланту всех желающих принять участие в мастер-классах. По ее словам, стало видно, как в нашей стране любят комуз.

Как отмечают организаторы, мастер-классы - это поиск открытия творческих возможностей, улучшение качество искусства, сохраняющие его распространение и предоставляющие творческие возможности. А также новая форма приобщения молодого поколения к игре на комузе.

Напомним, что мастер-классы прошли в Бишкеке, Нарыне, Караколе, Таласе и Джалал-Абаде.