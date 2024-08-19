Обратите внимание на здоровье. Гороскоп с 19 по 26 августа

Неделя начинается с полнолуния, которое состоится в ночь с 19 на 20 августа. Это необычное Полнолуние - первое Суперлуние 2024 года. Луна будет находиться на минимальном расстоянии от земли, а потому диск Луны окажется больше обычного при визуальном наблюдении. Учитывая напряженную планетарную обстановку, первая половина недели может оказаться эмоционально непростой. Могут вспоминаться давние обиды, порождая возобновление конфликтов. Важно обратить внимание на здоровье и воздержаться от решения важных вопросов. Обратите внимание на здоровье. Ещё одни важным событием недели станет переход Солнца в зодиакальное созвездие Девы, которое произойдёт 22 августа. Ближе к концу недели накал эмоций начнёт спадать, а положительный аспект Меркурия с Марсом вернёт общению рассудительность, а действиям обдуманность. Появятся решения наболевших проблем. Понедельник наиболее эмоциональный день недели. Возникающие перепады настроения способы усложнить общение. Воздержитесь от поспешных решений. Будьте осторожнее на дорогах. День не подходит для стрижки волос. Во вторник и среду обиды могут усложнять общение, а невнимательность способна доставить неприятности при работе с документами. Возможны ошибки и опечатки. В четверг и пятницу благодаря рассудительности удастся принять взвешенные решения. Наиболее благоприятные дни недели – суббота и воскресенье. Удачны покупки, восстановятся отношения. Последние выходные дни уходящего лета удастся романтично провести на природе. Дни благоприятны для посещения парикмахера и косметолога.

Овен – постарайтесь не перегружать себя поездками, общением и рутинными делами. Вращаясь как белка в колесе, вы можете достичь нулевых результатов и обиженных на вас знакомых, близких людей. Лишь в конце недели вы сможете навести порядок в мыслях и действиях, а потому и поездки, встречи, свидания пройдут в приятной и созидательной обстановке. Начнёт улучшаться здоровье. В начале недели воздержитесь и от поспешных покупок.

Телец – финансовое положение всё ещё шаткое. Вы склонны поддаваться эмоциональным порывам и тратить деньги налево и направо. Покупки и развлечения могут доставлять больше разочарований, чем удовольствия. Постарайтесь не идти на поводу близких людей. В попытке им угодить, вы ещё больше расстроитесь. В последние дни недели практичность и разумный смысл возобладают, что позволит распорядиться финансами с пользой.

Близнецы – окружение может не поспевать за переменами ваших планов, мнений и настроения, что создаст нервозность в общении как с руководством и деловыми партнёрами, так и близкими людьми. Раздавая налево и направо обещания, помните об ответственности за свои слова. Невыполнение взятых на себя обязательств станет одной их причин конфликтов. Кстати, люди в вашем окружении также обязательностью страдать не будут, что важно учесть при планировании дел. Ближе к концу недели возможны полезные поездки и встречи.

Рак – перегружая себя делами и хлопотами, волнуясь по каждому пустяку, вы усложняете себе жизнь. Большую часть запланированной работы можно выполнить в другое время без какого-либо ущерба, а полученные новости окажутся банальными слухами. Позаботьтесь о своём здоровье, отложив всё, что доставляет дополнительные хлопоты. В последние дни недели возможны финансовые поступления, на которые вы уже и не рассчитывали. Удачны покупки.

Лев – различные знакомые, деловые партнёры и коллеги могут донимать своими предложениями относительно инвестиций и покупок. Их доводы могут показаться убедительными. Но это всего лишь иллюзия, не основанная на реалиях жизни. В итоге возможны существенные траты, вплоть до опустошения казны и возникновения долгов. Воздержитесь от оформления кредитов и одалживания денег. В конце недели эмоциональное давление на вас начнёт ослабевать. Появятся новые темы для разговора, помимо денег, и общение доставит удовольствие.

Дева – решения руководства могут раздражать и нервировать, но вступать в споры не время, поскольку никакие аргументы не возымеют действия. Воздержитесь и от оформления документов, особенно в начале недели. Возможны не только ошибки, но и пробуксовки. В конце недели ситуация несколько улучшится. Появятся поддержка, которая и позволит найти решения возникших затруднений. Возникшие в это время идеи также окажутся практичными и смогут претвориться в жизнь.

Весы – пытаясь успеть всё, что не успели сделать за лето, вы создадите хаос из поездок, различных встреч и бесконечных переписок. Рассчитывая успеть, вы можете запланировать много встреч, но из-за пробок и прочих причин, возникнут опоздания, которые сорвут дальнейшие встречи и поездки. Всё это н начнёт вызывать раздражение и, как следствие недомогание. Оставьте как можно больше свободного времени, поскольку возникнуть случаи, требующие вашего участия. Наиболее важные встречи и общение запланируйте на последние дни недели.

Скорпион – поддавшись эмоциональным порывам и обещаниям всевозможных знакомых вы можете лишиться значительной часть средств. Виной тому станут не только непродуманные инвестиции, но и покупки, траты на развлечения. Воздержитесь от оформления кредитов, а также одалживания денег. Всё это также станет причиной финансовых затруднений. В последних днях недели удастся переговорить с влиятельными людьми. И этот разговор положительно повлияет на карьеру и финансовое положение.

Стрелец – прийти к общему знаменателю в общении с деловыми партнёрами, домочадцами и руководством будет задачей непростой. Каждый из них по-своему будет манипулировать вами, нарушая договорённости и пытаясь протолкнуть свои интересы. Постарайтесь перенести значимый разговор, поскольку принятые решения окажутся неудачными для вас. В конце недели ожидаются продуктивные как деловые, так и развлекательные поездки.

Козерог – задуманных дел гораздо больше, чем времени в сутках, а потому вы начнёте погружаться в ворох незавершённой работы, выбиваясь из сил, но не решая и половины взятых под свою ответственность вопросов. Поездки и родственники займут немало времени, отвлекать будут и пустые разговоры с друзьями, общение в чатах. Освободите себя от всех дел, которые могут подождать, не отвлекайтесь на сообщения и доведите до ума наиболее важную работу. В противном случае может пострадать ваше здоровье.

Водолей – захочется любой ценой осуществить давние мечты и планы, пройти ещё раз путь, который доставил вам успех и удовольствие. Встреча с друзьями и деловыми партнёрами вдохновит на этот подвиг. Затратив немало средств, вы можете так и не ощутить вкус успеха. Возможно за время, которое прошло с возникновения мечты, многое изменилось, а потому давняя тактика уже не сработает. Приберегите деньги до лучших времён, не поддаваясь на ностальгию.

Рыбы – недопонимание с домочадцами и деловыми партнёрами может усилиться, поскольку ваши идеи, предложения окажутся непринятыми, несмотря на их перспективность. Повремените с обсуждением значимых вопросов, дабы не столкнуться с очередным обесцениванием. В завершении недели удастся довести до ума домашние дела, справиться с уборкой или ремонтом. Увидев результат дел, настроение улучшится, что улучшит эмоциональную обстановку в доме.

Астролог: Андрей Рязанцев