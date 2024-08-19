На Иссык-Куле сошли сели

В Иссык-Кульской области из-за селей в Тонском и Джети-Огузском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщили в МЧС, сели сошли вечером 18 августа в селах Булан-Соготту, Корумду Темировка и в санатории "Иссык-Куль Аврора".
Также 18 августа примерно в 19:30 поступила информация о том, что в результате обильных дождей на улице Ж. Жамгырчиева в селе Ак-Сай Тонского района подверглись подтоплению жилые дома.
А сегодня утром в селе Темировка снова селевые потоки наводнили участки более 100 домов.
На местах над устранением последствий работают спасатели и спецтехника.
По данным Минтранса, есть ограничения на движение по маршрутам:
- Григорьевка - Кол - Кашка-Суу;
- Боконбаев - Кол-Тор - Дон-Талаа;
- Закрыт участок в селе Тогуз-Булак;
- Дорога Ак-Сай - Кок-Сай.
Кроме того, на южном берегу закрыты 60-70 км трассы близ села Кызыл-Суу, после ливней мост оказался в аварийном состоянии.
Источник: Кабар