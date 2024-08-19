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На Иссык-Куле сошли сели

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В Иссык-Кульской области из-за селей в Тонском и Джети-Огузском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в МЧС, сели сошли вечером 18 августа в селах Булан-Соготту, Корумду Темировка и в санатории "Иссык-Куль Аврора".

Также 18 августа примерно в 19:30 поступила информация о том, что в результате обильных дождей на улице Ж. Жамгырчиева в селе Ак-Сай Тонского района подверглись подтоплению жилые дома.

А сегодня утром в селе Темировка снова селевые потоки наводнили участки более 100 домов.

На местах над устранением последствий работают спасатели и спецтехника.

По данным Минтранса, есть ограничения на движение по маршрутам:

- Григорьевка - Кол - Кашка-Суу;

- Боконбаев - Кол-Тор - Дон-Талаа;

- Закрыт участок в селе Тогуз-Булак;

- Дорога Ак-Сай - Кок-Сай.

Кроме того, на южном берегу закрыты 60-70 км трассы близ села Кызыл-Суу, после ливней мост оказался в аварийном состоянии.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/439039
Теги:
Иссык-Кульская область, сель
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