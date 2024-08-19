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Александр Бугай о нынешнем и будущем российского образования в КР

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- Виктория Гунгер
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У нас с Кыргызстаном долгая история взаимодействия в сфере образования. Те девять школ, которые будут символом нашего взаимного братства в образовательной сфере, будут обязательно построены. И на этом мы не остановимся. Об этом в рамках Кырыгызско-Российской ярмарки инновационных решений в сфере образования заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугай.

Он также отметил проект "Российский учитель за рубежом", в рамках которого успешно работают в школах Кыргызстана 116 педагогов из РФ. А также проекты по естественно-научным дисциплинам – новый приоритет в образовательной системе РФ.

Напомним, 19-20 августа на берегу Иссык-Куля проходит Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования.


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URL: https://www.vb.kg/439043
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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