Опрос VB.KG: Что бишкекчане знают о Кара-Киргизской автономной области

В 2024 году Кыргызстан отмечает 100-летие образования Кара-Киргизской автономной области. В связи с памятной датой в республике издан указ президента "О праздновании 100-летия образования Кара-Киргизской автономной области".

Редакция vb.kg провела опрос на улицах Бишкека, задавая вопрос "С чем у вас ассоциируется Кара-Киргизская автономная область и что известно об этой дате". Выяснилось, что люди более старшего поколения легко называют даты из истории Киргизской ССР, и вот молодые люди большей частью никогда и не слышали, что такое Кара-Киргизская автономная область. Вот вам, как говорится, и показатель образованности нынешней молодежи.