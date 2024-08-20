В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам привозить свои семьи

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 августа внесет в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи, сообщает РИА Новости.

"Законопроектом предлагается запретить въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора", - сказано в пояснительной записке.

Как отмечают авторы законопроекта, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства России. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

"Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал - домой. Иного разговора быть не должно", - сообщил Слуцкий РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, сейчас есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов, что приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности. Законопроектом же подразумевается, что наличие трудового договора или патента у трудового мигранта перестанет быть основанием для членов его семьи на переезд вместе с ним в Россию.