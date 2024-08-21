В Кыргызстане произведен ремонт каналов протяженностью 535.2 км

На 19 августа 2024 года структурными подразделениями Службы водных ресурсов произведен ремонт, бетонирование и механизированная очистка межхозяйственных каналов, протяженностью 538,2 км каналов, 535 гидротехнических сооружений, 230 гидрометрических постов, 115 насосных станций, 215 насосных агрегатов, замена 22 насосных агрегатов и очистке 10 аккумулирующих сооружений (4 бассейнов суточного и 3 декадного регулирования, 3 водохранилища) и 59,6 км коллекторно-дренажной сети.

Согласно план-графика подготовки к поливному сезону 2024 года основные работы по ремонту и механизированной очистке государственных водохозяйственных объектов завершены к 10 апреля 2024 года в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, к 1 мая 2024 года в Чуйской и Таласской областях, к 10 мая по Иссык-Кульской и Нарынской области. В настоящее время поливная вода подается согласно заявкам водопользователей.