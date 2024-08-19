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ГКНБ КР вернул государству земельный участок стоимостью почти 53 млн сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР вернул государству земельный участок площадью 10,56 га на территории Ынтымакского айыльного аймака Кара-Суйского района стоимостью 52 млн. 800 тысяч сомов.

Установлено, что ранее Кара-Кулжинским лесным хозяйством была выделена территория площадью 10,56 га для строительства детского лагеря на территории Ынтымакского а/а Кара-Суйского района.

Однако, в 1992 году детский лагерь был продан Ошскому табачному заводу со всеми имеющимися инфраструктурами и оборудованиями с передачей на баланс Толойконского табакофермзавода (завод по переработке табачных изделий). При этом, указанный лагерь практически не функционировал и был заброшен.

В результате проведения комплекс соответствующих мероприятий на добровольной основе ОАО "Ош-Дюбек" передал указанный земельный участок на баланс государства.


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URL: https://www.vb.kg/439053
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Кара-Суйский район
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