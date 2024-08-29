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Таалай Мамбетсаков: СЭЗы Кыргызстана дискредитируют, чтобы распродать земли

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- Светлана Лаптева
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Экс-генеральный директор СЭЗ "Каракол" Таалай Мамбетсаков обратился в с просьбой к  президенту КР Садыру Жапарову взять под личный контроль ситуацию, сложившуюся вокруг  Свободных экономических зон в Кыргызстане. Об этом он заявил в интервью редакции vb.kg.

Он пояснил, что не используя колоссальный ресурс и возможности СЭЗовских экономических площадок Кыргызстан теряет уникальные возможности привлечения крупных инвесторов и создания большого количества рабочих мест. По его словам, республика теряет свой экспортный потенциал, а именно для этого и создаются СЭЗы. 

"Несколько лет назад СЭЗы в нашей стране стали намеренно дискредитировать, точнее уничтожать, не создавая условия для работы, а наоборот, специально усложняя. И таких примеров бюрократических, законодательных подножек целый перечень.

Один из беспрецедентных случаев - решение о перемещении СЭЗ "Каракол" из Каракола на другие площадки в Тамчы и Балыкчы. Но по факту предложенные для работы территории оказались спорными, и  99 предприятий СЭЗ "Каракол" соответственно понесли ущерб, и в результате вышли из Свободной экономической зоны. А вопрос не может решиться в течение 8-ми лет!", - говорит Таалай Мамбетсаков.

Он называет это настоящим вредительством, за которое никто не несет ответственности.  

"А причина, скорее всего вот в чем. Вся суета из-за интереса к землям, с которыми творится настоящая вакханалия - идет их незаконная продажа, разбазаривание. И возможно кто-то хочет намеренно обанкротить, довести до самого дна СЭЗы, для того чтобы просто закрыть и поделить земли. Кому-то выгодна дискредитация структуры СЭЗ в Кыргызстане.

Я сам начинал в швейной отрасли, в том числе на СЭЗ. Наш товар и сейчас ждут серьезные партнеры и фирмы. Да я знаю, насколько выгодна и важна работа СЭЗ, удобна для предпринимателей, и для страны, И когда кто-то говорит, что это невыгодно для бюджета и налогов - есть же расчеты, в других странах мира успешно работают такие площадки, и сами понимаете, никто себе в убыток не работает. А  потому до конца отстаивал  саму идею СЭЗ, но пришлось уйти.

Но нельзя погубить такую уникальную структуру - именно это я хочу донести до президента Кыргызстана. Считаю, что должен быть разработан совершенно новый Закон для новых экономических условий. И только  под контролем президента Садыра Нургожоевича,  у Свободных экономических зон Кыргызстана может появиться новая жизнь, новая история развития.  Ведь у нашего нынешнего президента получается делать то, что у других не получалось годами. К примеру, он совершил настоящий прорыв на дипломатическом поле.

У нас вся надежда на президента. У него получается побеждать стереотипы мышления, разгребать сложные ситуации.  И люди начинают задумываться о будущем в своей стране. Очень надеюсь, что и в этой ситуации Садыр Нургожоевич нас услышит. Мы готовы поделиться своими наработками, готовы работать", - добавил Таалай Мамбетсаков.


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URL: https://www.vb.kg/439057
Теги:
Каракол, СЭЗ, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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