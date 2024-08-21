Хирурги клиники МУК "Аманат" удалили из тела пациента обломок… ручки

Случай, с которым столкнулись хирурги университетской клиники МУК "Аманат", однозначно можно считать из серии очевидное – невероятное. Доктор медицинских наук Расул Султангазиев успешно удалил из левой подключичной области 21-летнего Алима… большой осколок… обычной канцелярской ручки.

Как вспомнил сам Алим, такой "подарок" он получил лет пять назад во время драки в школе. По словам пациента, его с такой силой ударили чем-то в подключичную область, что образовалась рана. Родителям сказал, что упал с дерева и поцарапался. Рана на удивление быстро затянулась, хотя, конечно, шрам остался как напоминание о той жестокой схватке. Инородное же тело в виде обломка разломившейся при ударе ручки, осталось в теле 16-летнего подростка. О нем он даже до поры до времени и не подозревал, поскольку ничто его не тревожило. И молодой человек все эти годы жил в неведении, какое "сокровище" хранится в его подключичной области.

Его обнаружили лет через пять, когда Алим обратился к врачам по поводу аллергии, которая его сильно мучила. Во время обследования на рентгенограмме и на компьютерном томографе выявилась очень интересная картина: врачи обнаружили инородное тело "цилиндрической формы с коническим цельным наконечником" в левой подключичной области, напоминавшее обычную ручку. Их удивлению не было предела, но факты, как говорится, упрямая вещь. На снимке четко просматривался странный предмет.

Как он мог попасть туда, они не могли понять, но посоветовали парню удалить его. Вот тогда-то Алим вспомнил о той травме, полученной им еще в школьные годы. Больше никаких серьезных травм в этой области у него не было. "Если бы не знал о таком повороте судьбы, то, может, и жил бы себе спокойно. Но когда знаешь, что в тебе сидит чужеродный предмет, то как-то становится не по себе, и хочется избавиться от него", - сказал он.

Как рассказал Алим, он обращался к разным хирургам. Под разными предлогами все отказывались: никто не рискнул оперировать молодого человека. Риск, конечно, был налицо. Во-первых, были опасения по поводу наркоза из-за аллергической реакции на лекарственные препараты. Во-вторых, инородное тело находилось вблизи подключичной вены, повреждение которой грозит очень серьезными осложнениями. Эта вена играет важную роль в циркуляции крови, поскольку отвечает за транспортировку крови из рук и верхней части туловища обратно к сердцу.

В клинике "Аманат" Международного университета Кыргызстана не отказались помочь молодому человеку, которого госпитализировали в хирургическое отделение. Да и, честно сказать, трудно представить, чтобы здесь отказались помочь больному. В медцентре работает сильнейшая команда профессионалов – хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер, осознающих полную ответственность за здоровье и жизнь пациента, которому они взялись помочь. Это уже, можно сказать, общепризнанный факт. Поэтому приезжают оперироваться в клинику даже из соседних стран. Одна из бывших пациенток "Аманата" вспоминает: "Профессор, у которого я была на консультации, сказала мне, что если меня возьмется оперировать Расул Абалиевич Султангазиев из клиники "Аманат", тогда считайте, что вы вытянули счастливый билет".

Трудно, конечно, понять, как можно работать в хирургии и отказывать в помощи больным, жизнь которых исключительно зависит от хирурга. Но на эту щекотливую тему Расул Абалиевич предпочитает не говорить. У каждого из коллег, по его мнению, есть свои основания. Хотя сам он борется за пациента, даже если тот уже почти в ином мире. И вытягивает его оттуда. Таких случаев сотни в его практике. Поэтому так высок его авторитет в медицинской среде и уважение спасенных и их родных.

- Мы обследовали Алима у себя. И убедились воочию, что в подключичной области слева, на уровне второго межреберья, около грудинной линии слева, находится инородное тело и визуализируется старый рубец от полученной раны. Остаток ручки на четыре сантиметра мигрировался латерально, - говорит Расул Абалиевич. – Пока "находка" себя никак не проявляла и не беспокоила парня, но как она поведет себя дальше, можно только гадать. В этом-то и таится опасность. Поэтому, конечно, ее лучше было извлечь.

Операция прошла, как всегда, в штатном режиме: несколько точных, выверенных, уверенных движений, и "сокровище", застрявшее несколько лет назад вблизи крупной вены, Расул Абалиевич извлек на свет божий. При внимательном рассмотрении это была… пишущая ручка.

Счастливый пациент, избавившейся от своего "сокровища", уже вернулся к привычному образу жизни.

- А у нашей сплоченной команды – новые случаи, - сказал известный хирург в конце нашей встречи.

Именно сплоченность команды, по его мнению, - один из залогов успеха. Каждый четко знает, что ему делать. Несколько рук могут находиться в ране, но ни одна другую не коснется. Вот это и есть настоящее мастерство.