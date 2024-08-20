Путин подписал указ о поддержке лиц, не согласные с политикой своих стран

Президент России Владимир Путин подписал Указ 19.08.2024 № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке на официальном сайте для официальных документов.

Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.

Согласно документу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны.

Таким гражданам будут выдавать обыкновенные частные визы на срок три месяца. Для этого им необходимо направить письменное заявление с указанием мотивов в российское диппредставительство или консульское учреждение.

Глава государства также поручил МИД определить список государств, навязывающих неолиберальные ценности. Этот перечень будет утверждать правительство. Президент дал месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа.

Источник: РИА новости