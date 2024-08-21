Декан факультета международной экономики Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев поделился своим мнением по поводу инициативы запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию. Он считает, что запрет на въезд семей отпугнет в первую очередь квалифицированных мигрантов.

"Во всех дискуссиях о нашей миграционной политике и при выдвижении инициатив по ее изменению следует учитывать, что мигранты, приезжающие трудиться в Россию, имеют совершенно разные статусы. Во-первых, это приезжие из Казахстана, Армении, Кыргызстана и Беларуси - стран-членов ЕАЭС, которые имеют на территории России тот же самый трудовой статус, что и россияне. Это довольно многочисленные группы и какие-либо ограничения по отношению к ним невозможны или труднодостижимы в силу наличия межгосударственных договоров.

Вторая группа - лица, имеющие двойное гражданство. Таких тоже довольно много, и ограничивать их в части семьи тоже невозможно. И здесь, как мы знаем, есть большие проблемы: за последнее время вскрылось немало случаев, когда российское гражданство просто-напросто приобреталось, мягко скажем, не самым честным путем.

Третья группа - граждане стран, не входящих в ЕАЭС. Если говорить о наиболее многочисленных диаспорах, тут надо отметить выходцев из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, за исключением тех, кто имеет двойное гражданство. Собственно, именно об этой группе идет речь в инициативе ЛДПР.

Далее, надо понимать, что мужчины, приехавшие в Россию без семей, особенно молодые, представляют собой гораздо большую общественную опасность, чем люди с семьями. Семья является по большому счету стабилизатором общественного поведения. Кроме этого, с данными странами у нас существует безвизовая система въезда, так что даже при желании российское правительство не может запретить въезд членов семей работников в Россию. Другое дело, что их пребывание в стране ограничено действующим миграционным законодательством, но о запрете в данном случае речь идти не может.

Так что здесь, скорее, надо говорить не о факте наличия семьи, а о тех расходах, которые несет российское государство по социальному обслуживанию этих семей. Если ЛДПР предлагает сократить расходы на их содержание, значит, необходимо вводить обязательные требования по наличию добровольного медицинского страхования за счет приезжих, требование об обязательной оплате школьного образования и так далее. Однако такие нововведения надо проверять на их соответствие межгосударственным соглашениям, которые заключены между Россией и этими странами.

Поведение мигрантов, которое часто раздражает россиян, можно регулировать другими способами. Необходим более жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, принятие дополнительных мер по интеграции мигрантов в российское общество, а также пресечение криминальной деятельности диаспор, которые очень часто служат питательной средой для мелкой преступности и неуважения российских обычаев. И наличие или отсутствие семьи мигрантов в России в данном случае не играет большой роли.

Можно еще добавить, что Россия - страна дорогая для проживания, и везти сюда семьи могут только высокооплачиваемые мигранты, которые, как правило, относятся к категории квалифицированных сотрудников. Поэтому запрет на приезд семей отпугнет тех самых квалифицированных мигрантов, которые нам особенно нужны", - написал эксперт.