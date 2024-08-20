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В Кочкор-Ате открыли новое отделение для регистрации и паспортизации

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В городе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области открылось отделение Межрегионального отдела Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, открытие нового отделения значительно расширит доступность государственных услуг для наших граждан.

В новом отделении будут предоставляться следующие услуги:

- регистрация населения;

- паспортизация;

- регистрация актов гражданского состояния;

- регистрация иностранных граждан и другие услуги.

Открытие отделения стало возможным благодаря поддержке мэрии города Кочкор-Ата, что подчеркивает важность сотрудничества между государственными органами и местными властями для улучшения качества обслуживания граждан.

Теперь жители и гости города Кочкор-Ата смогут быстрее и удобнее получать необходимые государственные услуги, что сделает их взаимодействие с государственными структурами более эффективным.


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URL: https://www.vb.kg/439063
Теги:
Джалал-Абадская область, паспорт, Документ, Открытие
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