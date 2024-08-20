В Бишкеке 20 сентября пройдет аукцион по аренде муниципальных объектов

В Бишкеке департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек выставлены на аукцион объекты. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, 20 сентября пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

- ЛОТ №1958.1 бассейн в мкр. Асанбай ул. Г. Айтиева, 2/1, площадь бассейна 329,0 м2, с прилегающей территорией 1063,0 м2;

- ЛОТ № 1948.1 Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана расположенный на юго-восточной части г.Бишкек, по ул. Байтик-Баатыра, общая площадь парка - 5,5 га., с нежилыми помещениями площадью 577,9 кв.м.

Отметим, что для участия в аукционе необходимо приобрести флеш-карту для ЭЦП (электронная цифровая подпись) и пройти регистрацию по ссылке найти подходящий лот аукциона, заполнить данные и оплатить сумму для участия через код оплаты.

С инструкцией по участию в аукционе можно ознакомиться по ссылке.